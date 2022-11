La Juventus a battu la Lazio ; Naples imparable ; Milan gagne en retard

Napoli a prolongé sa séquence sans défaite à dix matchs en remportant une victoire 3-2 à domicile contre l’Udinese, mais c’est la Juventus qui a encore une fois fait la une des journaux pour la deuxième semaine consécutive alors que la Vieille Dame a devancé une pauvre équipe de la Lazio par 3-0 dimanche soir. à Turin. Plus tôt samedi, l’AC Milan a profité de sa chance pour battre la Fiorentina grâce à un but contre son camp, réduisant l’avance de Naples à 8 points en tête du classement. Edin Dzeko était à nouveau en forme alors que l’Inter remportait une victoire vitale 3-2 à l’extérieur contre l’Atalanta en chute libre.

Voici les points de discussion de la série de rencontres de cette semaine.

La Juventus de retour au meilleur de sa forme

Après leur triomphe dans le Derby d’Italia contre l’Inter Milan le week-end dernier, l’équipe de Massimiliano Allegri a de nouveau dominé les débats dimanche en battant une équipe édentée de la Lazio par 3-0 à domicile. Moise Kean a attrapé un doublé pour les Bianconeri mettant Maurizio Sarri à l’épée avant qu’Arkadiusz Milik ne rentre à bout portant pour assurer les trois points.

Il s’agissait de la sixième victoire consécutive de la Juventus alors que l’équipe d’Allegri s’est hissée à la troisième place du tableau à 2 points de l’AC Milan en deuxième position. L’ambiance semble avoir complètement changé pour l’équipe turinoise et on aurait l’impression que la Coupe du monde arrive au mauvais moment pour l’équipe turinoise. Si Allegri parvient d’une manière ou d’une autre à intégrer Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Angel Di Mario et Paul Pogba, qui soigne actuellement une blessure, dans le onze de départ, ce ne serait pas une surprise s’ils montaient une vague de titres. en seconde partie de saison.

Victoire essentielle des Rossoneri

L’équipe de Stefan Pioli a gardé Napoli à portée de main alors que les champions en titre l’ont quitté très tard pour remporter une victoire 2-1 contre la Fiorentina. Rafa Leao a ouvert le score à la deuxième minute avant que la Fiorentina n’égalise le match à la 28e minute grâce à l’effort dévié d’Antonin Barak.

Milan aurait dû être en mesure d’enregistrer une victoire beaucoup plus confortable mais Brahim Diaz et Sandro Tonali ont gâché deux occasions en or pour l’équipe locale. Heureusement pour les locaux, Nikola Milenkovic a détourné le ballon dans ses propres filets dans le temps additionnel. Il est apparu qu’il y avait eu une faute dans la préparation du but, mais le coup de sifflet n’est jamais venu de l’arbitre car les hôtes ont volé les trois points de manière dramatique.

L’air à Naples est différent cette année

Napoli a remporté sa onzième victoire consécutive en championnat alors qu’il survivait à une poussée tardive de l’Udinese pour s’assurer une victoire 3-2. Cela a temporairement ouvert une avance de 11 points au sommet, mais l’AC Milan l’a ramenée à 8 points après sa dernière victoire sur la Fiorentina. Les Partenopei menaient 2-0 à la demi-heure avec des buts de Victor Osimhen et Piotr Zielinski. Eljif Elmas a ensuite ajouté un troisième pour voir Napoli naviguer, mais les buts tardifs des remplaçants de l’Udinese Ilija Nestorovski et Lazar Samardzic ont assuré des dernières minutes nerveuses pour les hôtes.

N’importe quel autre jour, Naples aurait perdu la tête, mais cette année, il semble que l’équipe de Luciano Spaletti soit déterminée à lutter contre toutes les chances pour ramener le Scudetto à la maison. Napoli a failli remporter le titre de champion convoité à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais a finalement manqué d’essence car le Scudetto reste insaisissable pour le club du sud. Il reste à voir si Osimhen et co. peut enfin escalader les années de gloire d’un certain Diego Maradona de la fin des années quatre-vingt.

Edin Dzeko sous la forme de sa vie

C’est dommage que la Bosnie-Herzégovine n’ait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec 6 buts et 2 passes décisives en 15 matchs, Edin Dzeko semble être en pleine forme. Le joueur de 36 ans a obtenu un doublé lors de la victoire 3-2 à l’extérieur contre l’Atalanta alors que les Nerazzurri occupent la cinquième place, 3 derrière leurs rivaux de la ville, l’AC Mian. L’Inter accueille les leaders Napoi lors du premier match après la Coupe du monde, qui devrait être une affaire épicée.

Pour Atalanta cependant, il s’agissait de leur troisième défaite consécutive en championnat, aboutissant à une quatrième défaite lors des cinq derniers matchs. Les premiers signes de promesse que l’équipe de Gianpiero Gasperini a montrés dans les premières semaines de la saison ont rapidement disparu.

Dybala peut être le facteur X de l’Argentine en Coupe du monde

Paulo Dybala a eu un impact instantané pour la Roma en sortant du banc lors de sa première apparition pour le club en plus d’un mois. Le joueur de 28 ans a remporté un penalty manqué par Andrea Belloti contre son ancien club turinois. À peine une minute plus tard, le tonitruant joueur de curling du pied gauche de Dybala s’est écrasé contre la barre transversale, mais Nemanja Matic a lancé un effort à longue portée pour sauver un match nul pour l’équipe locale. L’équipe de Jose Mourinho avait l’air terne et occupe actuellement la septième place du tableau.

Dybala a cependant fait la une des journaux en faisant partie de l’équipe argentine pour la Coupe du monde et pourrait être l’arme secrète de l’Albiceleste depuis le banc au Qatar. Il a à peine illuminé la scène aux couleurs nationales mais cette fois l’histoire pourrait être différente. Cependant, la star du pied gauche possède une capacité de changement de jeu avec sa ruse et sa ruse et son talent n’a jamais été mis en doute. Mais il reste à voir s’il peut produire sur la plus grande scène du monde.

Crédit photo : IMAGO / Agence Photo Indépendante