Le président Joe Biden s’entretient avec des journalistes lors de la première conférence de presse de sa présidence le 25 mars à la Maison Blanche. Ses déclarations semblaient indiquer que les États-Unis resteraient en Afghanistan au-delà du 1er mai. | Chip Somodevilla / Getty Images

Biden a déclaré que la logistique était l’une des principales raisons pour lesquelles les troupes américaines pourraient rester en Afghanistan au-delà de la date limite du 1er mai. Les experts disent que ce n’est pas toute l’histoire.

Le président Joe Biden a pratiquement déclaré lors de sa première conférence de presse officielle jeudi que les États-Unis prolongeraient probablement leur campagne militaire de 20 ans en Afghanistan d’au moins quelques mois au-delà de la date limite de retrait du 1er mai fixée par l’accord de l’administration Trump avec le Taliban.

C’est sa prérogative, bien sûr. Mais certains experts et partisans du retrait affirment que sa raison déclarée pour maintenir les troupes américaines en danger plus longtemps – qu’en termes de logistique pure, il serait difficile de retirer les 3500 soldats américains restants du pays à cette date – est faible. .

Le prédécesseur de Biden, Donald Trump, a conclu un accord avec les talibans exigeant que tous les militaires américains quittent l’Afghanistan début mai. S’ils ne se retirent pas d’ici là, les insurgés mettront fin à un moratoire de plusieurs mois sur le ciblage des troupes américaines, ajoutant potentiellement aux 2400 Américains déjà tués dans la guerre depuis 2001.

Le choix auquel Biden a toujours été confronté a été difficile: respecter l’accord de l’ère Trump et partir d’ici le 1er mai – au risque de la prise de contrôle hostile du pays par les talibans dès le départ des États-Unis et du renversement des progrès sur les droits des femmes et des enfants qui seraient inévitablement suivre; ou violer l’accord et rester afin de faire pression sur les talibans pour qu’ils concluent un accord de paix avec le gouvernement afghan, risquant ainsi de tuer davantage de militaires américains.

Ce n’est pas non plus une excellente option, ce qui peut expliquer pourquoi Biden semble avoir choisi une sorte de voie médiane confuse: se retirer, mais probablement plus tard cette année – et faire en sorte que cela ressemble moins à une décision stratégique sur le rôle des États-Unis dans le processus de paix du pays à l’avenir. et plus comme une simple fonction des réalités logistiques sur le terrain.

« Il sera difficile de respecter la date limite du 1er mai », a déclaré Biden lors de la conférence de presse. «Juste pour des raisons tactiques, il est difficile de faire sortir ces troupes.»

«Si nous partons, nous le ferons de manière sûre et ordonnée», a-t-il poursuivi, mais il a également déclaré qu’il «ne peut pas s’imaginer» que les troupes américaines se trouvent encore en Afghanistan l’année prochaine.

Mais s’il existe des défis logistiques légitimes pour retirer les troupes américaines dans ce délai serré, certains experts à qui j’ai parlé ne sont pas convaincus que c’est ce qui motive vraiment le pied de Biden.

La plupart des analystes et même des démocrates du Congrès reconnaissent qu’à ce stade, les États-Unis ne peut pas se retirer d’Afghanistan en toute sécurité d’ici le 1er mai, même si Biden l’ordonnait aujourd’hui.

Le problème principal n’est pas de retirer les membres du service eux-mêmes, mais plutôt tout leur équipement, du pays sans littoral. L’Amérique et ses alliés pourraient laisser derrière eux des choses comme des véhicules et des armes à feu dans le cadre d’une sortie précipitée, mais les talibans ou d’autres groupes terroristes pourraient alors les utiliser à leurs fins.

«Cela prend du temps à faire [this] méthodiquement et bien », a déclaré Jonathan Schroden, un expert sur la guerre au sein du groupe de réflexion CNA à Arlington, en Virginie.

Mais certains experts et partisans du retrait citent deux raisons pour lesquelles la justification de Biden sonne creuse.

Premièrement, le timing: «Si ce qu’il voulait était le plus rapide possible, cela aurait pu être l’ordre en janvier», a déclaré Andrew Watkins, analyste principal d’International Crisis Group pour l’Afghanistan.

En termes simples, l’administration est sûrement consciente de la durée d’un retrait en toute sécurité. Biden a donc effectivement pris la décision de garder des troupes dans le pays au-delà de la date limite en ne prenant pas de décision avant d’avoir dépassé le point où cela était possible.

Deuxièmement, certains disent que malgré son rhétorique dure exigeant que «toutes les troupes étrangères … se retirent à la date précise», les talibans ne considéreraient probablement pas cela comme une violation de l’accord et commenceraient à viser les troupes américaines même si les États-Unis n’avaient pas retiré la dernière personne ou le dernier équipement. le pays avant le 1er mai, à condition que Biden ait annoncé son ordre de se retirer et qu’il était véritablement en cours.

«Je ne pense pas que les talibans vont dire ‘gotcha!’» Alexander McCoy, directeur politique du groupe anti-intervention et vétérans Common Defence, a tweeté après les déclarations de Biden jeudi.

Ensemble, les experts disent que le cas de Biden à la nation pour savoir pourquoi les États-Unis devraient rester un peu plus longtemps en Afghanistan ne tient pas. La véritable intention de Biden, ils en déduisent, est que le président et son équipe croient que leur effort de longue haleine en faveur d’une solution diplomatique à la guerre de 20 ans nécessite de prolonger la présence militaire américaine.

Biden veut probablement une extension limitée de l’Afghanistan pour mener à bien son effort diplomatique

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a vu deux de leurs documents secrets sur l’Afghanistan divulgués au public, révélant leur pression dans les coulisses pour un accord de paix entre les talibans et le gouvernement afghan.

Le premier était une lettre fortement formulée du secrétaire d’État Antony Blinken au président afghan Ashraf Ghani. Dans ce document, Blinken a déclaré que les États-Unis prévoyaient de demander aux Nations Unies de rassembler les nations ayant des intérêts en Afghanistan – les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Iran, le Pakistan et l’Inde – pour déterminer ce que chaque partie aimerait voir dans un accord de paix. .

«Je suis convaincu que ces pays partagent un intérêt commun constant pour un Afghanistan stable et doivent travailler ensemble si nous voulons réussir», a écrit le secrétaire.

Biden a fait référence à cet effort lors de la conférence de presse de jeudi: «Il y a un processus dirigé par l’ONU qui commence sous peu sur la façon d’attirer mécaniquement les gens – comment mettre fin à cette guerre.»

En outre, dans la lettre de Blinken, les États-Unis prévoyaient de demander à la Turquie d’accueillir «une réunion de haut niveau des deux parties dans les semaines à venir pour finaliser un accord de paix». Cette réunion, prévue pour avril à Istanbul, ressemblait à une nouvelle version de la conférence de Bonn de 2001, organisée par les États-Unis, qui a nommé un gouvernement de transition en Afghanistan.

Le deuxième document divulgué était une liste de principes directeurs destinés à répondre aux préoccupations et aux demandes du gouvernement de Kaboul et des Taliban. Il s’agissait notamment de faire de l’Islam la religion officielle de l’Afghanistan et de veiller à ce que la constitution garantisse la protection des droits des femmes et des enfants, entre autres.

Tout cela était important, disaient les experts à l’époque, mais le calendrier posait problème. Il serait presque impossible d’amener tous les pays concernés à s’entendre sur une voie à suivre en Afghanistan – et encore moins d’amener Kaboul et les Taliban à s’entendre sur les conditions – d’ici le 1er mai. Des processus comme celui-là prennent de nombreux mois dans le meilleur des cas.

En conséquence, certains experts ont déclaré que si une solution diplomatique était l’objectif, Biden devait garder les troupes américaines en Afghanistan un peu plus longtemps pour signaler l’engagement continu des États-Unis en faveur du processus de paix.

«Si l’extension des troupes américaines au-delà du 1er mai favorise les récentes initiatives diplomatiques, en particulier la conférence d’Istanbul et le rôle accru de l’ONU, alors cela peut s’avérer utile», a déclaré le lieutenant-général à la retraite Douglas Lute, qui a servi en tant que haut responsable de l’Afghanistan. dans les maisons blanches des présidents George W. Bush et Barack Obama.

C’est pourquoi la plupart des experts à qui j’ai parlé croient que la décision de Biden d’étendre la mission militaire américaine concerne la diplomatie et non la logistique militaire.

Le retrait des troupes américaines maintenant supprimerait la principale source d’influence de l’administration Biden sur les talibans et le gouvernement afghan, et montrerait aux nations étrangères que les États-Unis veulent jouer un rôle dans l’avenir du pays. En restant plus longtemps, Biden peut essayer de voir la poussée diplomatique jusqu’à sa fin prometteuse.

Alors pourquoi Biden n’a-t-il pas simplement dit cela lors de la conférence de presse?

Certains experts ont déclaré que les États-Unis travaillaient peut-être encore pour accepter une prolongation avec les talibans, et affirmer ouvertement que l’Amérique restera au-delà du 1er mai pour garder les insurgés à la table ne jouerait pas bien tant qu’il n’y aurait pas d’accord. De plus, le fait de citer des préoccupations logistiques pourrait entraîner moins de réactions négatives de la part du public américain que d’étendre la présence militaire à la recherche d’un accord de paix improbable.

C’est, semble-t-il, le vrai jeu de Biden ici. La question de savoir si cela porte ses fruits ou non pourrait être un moment décisif de la première année de politique étrangère du président.