La justice turque confirme la sortie du traité protégeant les femmes

ANKARA, Turquie (AP) – Un haut tribunal administratif de Turquie a jugé mardi que la décision du président Recep Tayyip Erdogan de retirer le pays d’un traité européen clé protégeant les femmes contre la violence était légale, rejetant les pétitions demandant son annulation, l’agence de presse publique signalé.

Erdogan a retiré la Turquie de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe l’année dernière, provoquant la condamnation des groupes de défense des droits des femmes et des pays occidentaux. La convention historique a été signée à Istanbul en 2011.

Plusieurs groupes de femmes et d’autres organisations avaient adressé une pétition au Conseil d’État, arguant que la décision d’Erdogan de se retirer du traité par décret présidentiel était illégale. Les juges du tribunal ont toutefois décidé à la majorité de rejeter les requêtes, a rapporté l’agence Anadolu.

La décision de l’année dernière de quitter la convention est intervenue après que certains responsables du parti islamique d’Erdogan aient plaidé pour une révision de l’accord, arguant qu’il était incompatible avec les valeurs conservatrices de la Turquie en encourageant le divorce et en sapant l’unité familiale traditionnelle. Les critiques ont également affirmé qu’il promouvait l’homosexualité.

Erdogan a insisté sur le fait que ce ne serait pas un pas en arrière pour les femmes et en mars, le parlement turc a ratifié un projet de loi visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes qui prévoyait l’introduction de peines plus sévères si la victime d’un crime violent est une femme et rendant le harcèlement persistant passible de prison.

Au moins 226 femmes ont été assassinées en Turquie jusqu’à présent en 2022, et 425 l’année dernière, selon le groupe We Will Stop Femicide.

The Associated Press