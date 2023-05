La justice tunisienne libère un éminent directeur de radio de prison

TUNIS, Tunisie (AP) – La station de radio privée la plus populaire de Tunisie a déclaré qu’une cour d’appel avait autorisé la libération sous caution de son directeur après plus de trois mois de détention.

Mosaïque FM a annoncé mercredi que son directeur, Noureddine Boutar, a été libéré après que la cour d’appel a ordonné une caution d’un million de dinars (environ 323 500 dollars) et une interdiction de voyager. Les motifs de la décision n’ont pas été rendus publics.

Boutar a été arrêté en février pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite, selon ses avocats qui ont déclaré que les accusations n’étaient pas fondées.

L’un de ses avocats, Ayoub Ghedamsi, a déclaré avoir été emprisonné parce qu’il critiquait le gouvernement.

Cette décision intervient au milieu d’une vague d’arrestations d’opposants au président tunisien, Kais Saied. Des groupes de défense des droits ont dénoncé une répression croissante de la dissidence dans la nation nord-africaine.

La semaine dernière, une cour d’appel tunisienne a condamné un journaliste à cinq ans de prison pour avoir révélé les détails d’une opération antiterroriste et refusé de révéler ses sources, selon son avocat, provoquant le tollé des défenseurs des droits des médias.

On pensait qu’il s’agissait de la pire condamnation contre un journaliste en Tunisie depuis que la révolution du printemps arabe de 2011 a chassé un autocrate de longue date et inauguré un nouveau système démocratique avec plus de liberté des médias.

Une vingtaine de personnalités éminentes de l’opposition, dont des journalistes, des dirigeants de partis politiques, des avocats et la militante militante Chaima Issa, sont actuellement détenues pour diverses charges.

The Associated Press