La justice suédoise bloque la demande d’extradition de la Turquie

Ankara a exigé l’aide d’un journaliste comme condition préalable à la ratification de l’adhésion de Stockholm à l’OTAN

La Cour suprême de Suède a bloqué l’extradition de l’ancien rédacteur en chef du Zaman Daily, Bulent Kenes, que Türkiye a accusé d’être impliqué dans une tentative de renversement du président Recep Tayyip Erdogan en 2016.

Son extradition était une demande clé d’Ankara afin de ratifier l’adhésion de Stockholm à l’OTAN.

Le tribunal a jugé lundi qu’il y avait “plusieurs obstacles” à la restitution de l’homme. Bien que la déclaration n’ait pas appelé le journaliste par son nom, il a ensuite exprimé sa gratitude au système judiciaire suédois sur Twitter.

Le juge Petter Asp a déclaré que certaines des accusations portées contre l’homme n’étaient pas des crimes en Suède et a noté que la nature politique de l’affaire et son statut de réfugié en Suède rendaient impossible son extradition.

« Il existe également un risque de persécution en raison des convictions politiques de cette personne. Une extradition ne peut donc pas avoir lieu », a déclaré le juge.

Lire la suite La Turquie déclare que le candidat à l’OTAN n’a pas honoré ses exigences

Les candidatures de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’OTAN nécessitent l’approbation unanime des membres du bloc. Cependant, Ankara s’oppose à cette décision à moins que Stockholm et Helsenki ne dénoncent les organisations qu’ils considèrent comme des terroristes et n’extradent leurs membres pour qu’ils soient traduits en justice en Turquie.

Auparavant, Erdogan avait désigné Kenes comme l’un des membres d’un mouvement dirigé par l’ecclésiastique turc basé aux États-Unis Fethullah Gulen, considéré comme terroriste par Ankara. Le groupe a été accusé d’avoir tenté d’organiser un coup d’État militaire dans le pays en 2016. Kenes et Gulen ont tous deux nié ces allégations.