Ben & Jerry’s plonge plus profondément dans le capitalisme éveillé en s’associant à Colin Kaepernick, l’ancien quart-arrière de la NFL qui est devenu un héros de gauche en s’agenouillant pendant l’hymne national, pour commercialiser un nouveau dessert qui promeut l’activisme racial.

La nouvelle entreprise « Changer le tourbillon » Le dessert glacé, un substitut de crème glacée végétalien à base de caramel et de biscuits, arrivera dans les rayons des magasins en 2021, a annoncé jeudi Ben & Jerry’s. Il est présenté comme « La saveur qui soutient la lutte pour démanteler les systèmes d’oppression et autonomiser les Noirs et les Marrons. »

Nous avons fait équipe avec @ Kaepernick7! Présentation de Change the Whirled Non-Dairy, la saveur qui soutient la lutte pour démanteler les systèmes d’oppression et autonomiser les Noirs et les Marrons. Arrive aux congélateurs en 2021! En savoir plus: https://t.co/7c0Se2vut4 pic.twitter.com/LY90ObEwCj – Ben et Jerry’s (@benandjerrys) 10 décembre 2020

L’emballage pour « Changer le tourbillon » présente une illustration de Kaepernick, un poing Black Power et le slogan, «Je connais mes droits.» Kaepernick a déclaré que l’entreprise «Servir la joie sur le chemin de la justice», et sa part des bénéfices sera reversée à son initiative de défense juridique Know Your Rights Camp.

Quant à la part de Ben & Jerry, elle ira à Ben & Jerry’s, qui a été repris par le géant multinational des biens de consommation Unilever en 2000. Le glacier du Vermont promeut depuis longtemps son activisme – sur des questions allant des droits LGBTQ à l’étiquetage des OGM en passant par le climat change – enveloppant son identité de marque dans des vibrations de bien-être. La société s’est jointe à un boycott en juin dernier de la publicité sur Facebook et Instagram pour faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles augmentent la censure de « haine » discours.

Mais l’entreprise elle-même a été la cible de campagnes de boycott en raison d’actions telles que l’appel à la libération d’un tueur de flic présumé et l’utilisation de noms de saveur jugés offensants par les conservateurs. L’une de ces saveurs était l’une des plus célèbres de l’entreprise, «Cherry Garcia» nommé d’après le musicien de Grateful Dead Jerry Garcia.

Comme on pouvait s’y attendre, le dessert Kaepernick n’est devenu que le dernier « provocation » pour punir Ben & Jerry’s, les conservateurs appelant au boycott sur Twitter. «C’est là que nous en sommes actuellement en Amérique», le journaliste sportif David Hookstead a tweeté. «Si vous refusez de défendre l’hymne, si vous avez du mal à jouer le quart-arrière et que vous perdez votre emploi, vous êtes honoré d’un dessert non laitier et végétalien.»

Ben & Jerry’s lance une nouvelle saveur en l’honneur de Colin Kaepernick. C’est là que nous en sommes actuellement en Amérique. Si vous refusez de défendre l’hymne, êtes terrible au playign quarterback et perdez votre emploi, vous êtes honoré d’un "non laitière" et "vegan" dessert. pic.twitter.com/50yn43TfyQ – David Hookstead (@dhookstead) 10 décembre 2020

Vous savez quoi faire Patriots. Il est temps de boycotter Ben & Jerry’s @benandjerrys #BoycottBenAndJerrys 🍨https: //t.co/yYyXJFQVsh – – Dites-le 🎄 (@ buzzman888) 10 décembre 2020

D’autres observateurs se sont moqués de Kaepernick et Ben & Jerry’s. « Une glace pour la justice sociale – qui devrait éliminer le racisme partout », un commentateur a dit sarcastiquement. Un autre a plaisanté, «Ça a le goût du chômage», tandis qu’un autre appelait le nouveau dessert « La saveur qui prétend être de faire quelque chose de positif, mais qui est vraiment de gagner de l’argent, et laisse également un mauvais goût. »

Ahhh oui. Glace de justice sociale. Cela devrait réparer le racisme partout. Smh – Ben Ro (@ BenRo62320277) 10 décembre 2020

La saveur qui prétend être de faire quelque chose de positif, mais qui consiste vraiment à gagner de l’argent, et laisse également un mauvais goût. – Aaron (@ariweisman) 10 décembre 2020

Kaepernick, qui n’a pas joué à un match de la NFL depuis près de quatre ans, a conclu des accords d’approbation avec des sociétés telles que Nike et Beats by Dr. Dre. « Kaepernick est tellement opprimé qu’il continue de recevoir des offres promotionnelles de parrainage de plusieurs millions de dollars, » a déclaré un utilisateur de Twitter.

Kaepernick est tellement opprimé qu’il continue à obtenir des offres de parrainage / promotionnelles de plusieurs millions de dollars! https://t.co/7RcOi9z0aT – Président élu Wily (@Crimson__Edge) 10 décembre 2020

Mais les fans de Kaepernick ont ​​félicité Ben & Jerry’s pour avoir pris une autre position de justice sociale. « Vos saveurs et vos causes sont toujours excellentes, » un commentateur a tweeté. Un autre observateur a dit: «Merci d’être toujours du bon côté de l’histoire. Ce sera un best-seller. «

Je vous remercie! Vos saveurs et vos causes sont toujours excellentes. J’ai hâte de manger ça !! 😋 – Laura Votey McVote Face Markis 🌊 (@LauraMarkis) 10 décembre 2020

INCROYABLE. Merci d’être toujours du bon côté de l’Histoire. Cela va être un TOP vendeur. ✊🏿✊🏽✊🏼✊🏻✊ 🙏🏽 – Saint James ☝🏾 (@ Saint70693474) 10 décembre 2020

