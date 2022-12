La justice refuse l’aide gouvernementale aux enfants survivants de la bombe atomique de Nagasaki

TOKYO (AP) – Un tribunal japonais a rejeté lundi une action en dommages-intérêts intentée par un groupe d’enfants de survivants du bombardement atomique de Nagasaki demandant à bénéficier d’une aide gouvernementale pour les frais médicaux, affirmant que l’impact héréditaire des radiations n’a pas été prouvé.

Un groupe de 28 personnes dont les parents ont été exposés aux radiations lors du bombardement atomique américain du 9 août 1945 a intenté une action en justice en 2017, exigeant que le gouvernement les inclue dans le cadre de son soutien médical à la disposition des survivants. Deux des plaignants qui étaient des patients atteints de cancer sont décédés au cours du procès.

Le tribunal de district de Nagasaki a déclaré lundi qu’un éventuel effet radiologique héréditaire ne pouvait être nié, mais qu’il n’y avait pas de consensus scientifique établi et que l’exclusion par le gouvernement des plaignants du soutien médical n’était pas inconstitutionnelle.

Le tribunal a toutefois déclaré qu’il appartenait au gouvernement de décider d’étendre ou non le soutien financier pour inclure les survivants de la deuxième génération.

Le gouvernement a soutenu qu’il n’existe aucune preuve scientifique montrant l’impact héréditaire de l’exposition des parents aux rayonnements sur leurs enfants.

Les plaignants, âgés de 50 à 70 ans, ont demandé 100 000 yens (730 $) chacun au gouvernement en dommages-intérêts, affirmant que leur exclusion violait l’égalité constitutionnelle. Un procès similaire est en cours devant le tribunal de district d’Hiroshima, où une décision est attendue au début de l’année prochaine.

Les États-Unis ont largué la première bombe atomique au monde sur Hiroshima le 6 août 1945, détruisant la ville et tuant 140 000 personnes. Il a largué une deuxième bombe trois jours plus tard sur Nagasaki, tuant 70 000 autres. Le Japon s’est rendu le 15 août, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale et à près d’un demi-siècle d’agression en Asie.

De nombreux survivants des bombardements ont des blessures et des maladies durables résultant des explosions et de l’exposition aux radiations et ont été victimes de discrimination au Japon.

Leurs enfants, connus sous le nom de “hibaku nisei”, ou survivants de la deuxième génération des bombardements atomiques, disent qu’ils se sont constamment inquiétés des effets héréditaires possibles des radiations dues à l’exposition de leurs parents, et beaucoup ont développé diverses formes de cancer et d’autres problèmes de santé. Ils estiment leur nombre entre 300 000 et 500 000.

Actuellement, seuls les survivants et ceux qui ont eu des expositions prénatales qui ont été certifiés peuvent recevoir une aide médicale gouvernementale pour leurs maladies radiologiques et leurs examens du cancer. Le gouvernement a commencé à offrir des examens médicaux gratuits à leurs enfants en 1979, mais les examens du cancer ne sont pas inclus.

Dans sa déclaration lors de la dernière session du tribunal en juillet, Noboru Sakiyama, qui dirige les plaignants, a déclaré qu’il craignait que son kyste pancréatique ne devienne cancéreux parce que sa mère, qui se trouvait à seulement 7 kilomètres (4,2 miles) du point zéro, est décédée de cancer du pancréas. Il a également déclaré que bon nombre de ses pairs souffraient de discrimination à l’école, au travail et ailleurs, comme leurs parents.

Sakiyama a déclaré que la décision était “décevante”, mais s’est engagé à poursuivre sa campagne pour gagner le soutien du gouvernement.

Mari Yamaguchi, Associated Press