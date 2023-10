La justice pour d’éventuels crimes de guerre dans la guerre Israël-Hamas pourrait arriver trop tard

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L'attaque sanglante menée par le Hamas contre Israël et le bombardement ultérieur de Gaza ont donné lieu à des accusations rivales de crimes de guerre et à des appels à la Cour pénale internationale pour faire quelque chose. Mais que peut réellement faire le tribunal de La Haye ? Peu de gens connaissent la réponse mieux que Luis Moreno Ocampo.

Il y a près de quatre décennies, l’avocat argentin, alors âgé de 32 ans, a été propulsé sous les projecteurs du monde entier en tant que procureur adjoint du « Procès des Juntes », battant l’ancienne dictature militaire argentine devant les tribunaux – une affaire historique qui a été faite. dans un film nominé aux Oscars sorti l’année dernière. Il a ensuite eu une longue et riche carrière dans la justice mondiale, devenant le premier procureur en chef de la CPI naissante en 2003. C’est là qu’il a inculpé le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et le soudanais Omar al-Bashir, même si aucun d’eux n’a survécu jusqu’à être jugé.

Aujourd’hui âgé de 71 ans, Moreno Ocampo a terminé ses fonctions à la CPI il y a 11 ans. Cependant, il est toujours actif dans le monde du droit international humanitaire et suit de près la guerre entre Israël et Gaza. Il s’est entretenu avec Today’s WorldView cette semaine, peu de temps après que le bureau de l’actuel procureur de la CPI, Karim Khan, a confirmé que la cour avait compétence sur le conflit entre Israël et Gaza.

La conversation a eu lieu le jour même de l’attaque contre l’hôpital al-Ahli, même s’il a déclaré qu’il était trop tôt pour parler « avec précision de cet incident spécifique car nous ne connaissons pas les faits ». Moreno Ocampo s’est entretenu au téléphone depuis le Brésil, où il a assumé ce mois-ci un nouveau rôle universitaire. « Je suis à São Paulo parce que j’ai passé six ans à Harvard », a-t-il déclaré plus tard. « Les Américains pensent aux solutions américaines. C’était la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, le monde est différent.

La vision du monde d’aujourd’hui : Tout d’abord, compte tenu de ce que vous avez vu et de votre expérience en tant que procureur en chef de la CPI, quelle est la probabilité que nous voyions la CPI ouvrir des poursuites dans la guerre Israël-Gaza ?

Moreno Ocampo: Eh bien, c’est absolument à la discrétion du procureur. Et il peut également décider où enquêter, sur quels crimes enquêter et quand présenter des accusations. Ce qui est clair, c’est qu’après un long processus, commencé à mon époque, la Palestine est devenue un État partie en 2015. En 2021, les juges du tribunal ont confirmé au procureur que Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est font partie du territoire de la Palestine. Palestine.

Cela signifie donc que tout génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre commis sur ce territoire pourrait faire l’objet d’une enquête de la CPI et que l’enquête est ouverte.

Question : Et cela signifie que la CPI peut également poursuivre les Palestiniens pour des crimes commis en dehors de ces territoires, n’est-ce pas ?

UN: Absolument. Le [Oct. 7] L’attaque du Hamas a été absolument commise depuis Gaza, elle relève donc absolument de la compétence du tribunal. Il est tout à fait clair que la CPI pourrait dire : d’accord, nous allons commencer par les crimes commis par le Hamas. Le procureur pourrait choisir que sa première affaire soit celle du Hamas.

Question : En ce qui concerne les crimes potentiels sur lesquels la CPI enquêterait – crimes contre l’humanité et crimes de guerre – qu’avez-vous vu jusqu’à présent qui se démarque ?

UN: Eh bien, l’attaque du Hamas est clairement un crime contre l’humanité, c’est-à-dire une attaque généralisée et systématique contre une population civile. Prendre des otages est aussi un crime de guerre. Il est également possible qu’il s’agisse d’un génocide, car le Hamas a l’intention de détruire les Israéliens.

Le problème est que la réponse d’Israël… est compliquée. Le simple blocus de Gaza – rien que cela – pourrait constituer un génocide au sens de l’article 2(c) de la Convention sur le génocide, ce qui signifie qu’il crée les conditions nécessaires à la destruction d’un groupe. Il y a les déplacements forcés, un autre problème. Ici, c’est plus compliqué. Israël a le droit de se défendre, même d’attaquer ceux qui attaquent Israël depuis un autre territoire. Je suis d’accord avec ça.

Mais Israël a le droit de tuer des membres du Hamas. Il ne peut pas tuer des civils et il ne peut pas non plus les expulser de force. Et c’est un problème. Je pense bien sûr que le Hamas utilise les Palestiniens comme boucliers. Il est donc très difficile de faire la distinction entre civils et combattants. Mais cela ne donne pas [Israel] permettre de tuer des combattants et des civils en même temps. Il faut faire de la discrimination. Israël ne peut pas prétendre qu’il se contente de détruire le Hamas, car en même temps il tue des masses de civils. C’est un crime pour un crime.

Il s’agit de crimes de guerre, voire d’un crime contre l’humanité. Et puis il y a la famine à Gaza, peut-être aussi un génocide.

Question : Comment Israël pourrait-il éviter ces accusations ?

UN: Eh bien, le plus important est de mettre fin aux crimes. C’est compliqué parce que les politiciens occidentaux ne parlent pas de mettre fin aux crimes, ils parlent d’ouvrir un couloir humanitaire. Ce n’est pas le problème. Ce n’est pas une catastrophe naturelle. Cela est dû à la décision des officiers israéliens. Ils devraient donc faire pression sur les officiers israéliens pour qu’ils ne commettent pas de crimes.

Et écoutez, ce n’est pas seulement parce que c’est illégal ou légal. L’histoire devrait nous apprendre, mais l’humanité n’apprend pas. Lorsque les Américains ont été attaqués dans les tours jumelles, si nous n’avions pas attaqué l’Afghanistan, ils auraient pu faire l’objet de poursuites. Envoyez les troupes arrêter Ben Laden, arrêter son peuple et ensuite les poursuivre en justice. C’est légal. Mais au lieu de cela, le président Bush décide de la guerre. Parce que la guerre semble plus puissante – mais ce n’est pas le cas.

L’Afghanistan en est un excellent exemple, car 20 ans plus tard, les talibans sont de retour au pouvoir. Al-Qaïda a désormais des alliés dans le monde entier. Stanley McChrystal, chef des troupes américaines en Afghanistan, a déclaré que lorsque vous tuez massivement, vous créez des représailles. C’est du « calcul d’insurrection » : vous avez 10 terroristes, vous en tuez deux et vous vous retrouvez avec 20. Vous multipliez le nombre de combattants. Et évidemment, cela se produira ici.

Question : Quel rôle les institutions mondiales comme les Nations Unies ou la CPI peuvent-elles jouer ?

UN: Le Conseil de sécurité de l’ONU est divisé à cause de l’Ukraine et ne fera donc rien ici. Cette affaire montre à quel point notre système institutionnel mondial est primitif. Nous avons vu la même chose dans [Nagorno-Karabakh] il y a à peine deux semaines. L’Azerbaïdjan a commis un génocide contre l’Arménie et rien ne s’est produit. Il faut vraiment ajuster notre institution et inventer de nouvelles choses.

À l’heure actuelle, la seule invention est la CPI. Et la seule qui peut enquêter aujourd’hui est la CPI. Mais même s’ils le font, il sera trop tard. Nous devons prévenir les crimes. Nous devons nous opposer au cycle de la violence. C’est la partie manquante.

Question : À quels problèmes pratiques pensez-vous que la CPI sera confrontée dans toute enquête sur le conflit ? Israël n’est pas partie au Statut de Rome qui a fondé la Cour. Et Gaza est contrôlée par le Hamas, qui ne semble pas non plus susceptible de coopérer.

UN: Il ne s’agit pas seulement du tribunal lui-même, mais également de la manière dont les États soutiennent les tribunaux. Il y a des dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar, par exemple. Si les pays arabes étaient d’accord, ils pourraient pousser ces dirigeants à se rendre au tribunal pour défendre leur cause. Si vous êtes prêt à mourir, vous devriez être prêt à faire face à la justice.

Question : Mais pensez-vous que cela pourrait arriver ? Et même si cela se produisait, Israël coopérerait-il ?

UN: Non, écoute, je te dis ce qui devrait arriver. Lorsque j’étais procureur, j’ai été impliqué pendant trois ans dans le conflit israélo-palestinien. Finalement, j’ai décidé que lorsque la Palestine deviendrait un État reconnu par l’ONU, elle pourrait revenir.

Pendant ce temps, j’ai eu une conversation avec un haut responsable israélien parce qu’ils étaient énervés, il m’a fallu trois ans pour prendre leur décision. Il m’a dit : Ecoute, nous pensons que tu es impartial. Nous croyons en votre impartialité. Le problème pour nous, c’est que nous n’aimons pas l’impartialité. Nous aimons la partialité. Je mets la vie de mes enfants en danger. Je n’aime pas confier la vie de mes enfants à une personne impartiale. J’aime une personne partielle.

Cette idée, selon laquelle c’est juste moi contre les autres, a créé ce conflit impossible. Les Palestiniens ressentent la même chose.

Question : Il se passe beaucoup de choses dans le monde actuellement pour la CPI. En dehors d’Israël-Gaza, il y a la situation au Haut-Karabakh. Il y a les poursuites judiciaires contre le président russe Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine. Il existe de nombreuses autres situations dans lesquelles la CPI pourrait intervenir, comme la guerre en Éthiopie.

UN: Oui oui. Il y a le Soudan, l’Inde et le Pakistan…

Question : Il y en a tellement. Comment la CPI peut-elle faire tout ce qu’elle doit faire ? Comment aura-t-il la bande passante ?

UN: Eh bien, c’est le point. Nous avons besoin de plus. Nous devons continuer d’évoluer et de créer d’autres systèmes pour trouver des solutions aux conflits. Nous n’avons rien fait d’autre [after the ICC]. Parce qu’il n’existe pas de solutions globales, le monde est devenu plus tribal. Partout, les chefs tribaux fleurissent. Ils promettent de protéger leur propre peuple et les gens ont besoin de protection. L’absence de solutions globales pousse le monde vers des solutions tribales.