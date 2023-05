La justice nigériane a demandé de retarder l’investiture du nouveau président

Un tribunal nigérian a été prié d’arrêter l’investiture prévue du prochain président du pays et de prolonger le mandat du président sortant, selon des documents judiciaires obtenus vendredi.

Cinq Nigérians ont fait la demande à la Haute Cour fédérale d’Abuja, arguant que le président élu Bola Tinubu a été illégalement déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 25 février et ne devrait donc pas prêter serment le 29 mai.

La pétition fait partie de plusieurs défis à la victoire du parti au pouvoir et a soulevé des inquiétudes dans la nation ouest-africaine quant à une éventuelle crise constitutionnelle si le président Muhammadu Buhari restait en fonction jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée.

STACEY ABRAMS BLAMÉE POUR SERVIR COMME « OBSERVATEUR ÉLECTORAL » AU NIGERIA : « C’EST EMBARRASSANT »

Chuks Nwachuku, l’avocat des plaignants, a déclaré que le fait que Tinubu ait été déclaré président élu était inconstitutionnel parce qu’il n’avait pas obtenu au moins 25 % des suffrages exprimés à Abuja, la capitale du Nigeria.

Pour être élu président, la Constitution nigériane exige qu’un candidat remporte à la fois le plus grand nombre de voix et au moins un quart des voix dans chacun des deux tiers au moins des 36 États du pays et à Abuja.

L’interprétation de cette disposition constitutionnelle est restée un sujet de débat au Nigéria.

3 PRENEURS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU NIGERIA AFFIRMENT QU’ILS SONT SUR LA VOIE DE LA VICTOIRE

« Il ne peut y avoir de prestation de serment de quiconque n’a pas satisfait aux dispositions de la constitution. Nous demandons une déclaration selon laquelle le président reste en fonction jusqu’à ce que la question de la succession soit réglée », a déclaré Nwachuku à l’Associated Press.

Les deux principaux partis d’opposition nigérians ont précédemment contesté la victoire présidentielle du parti All Progressives Congress, alléguant que les résultats des élections avaient été truqués.

Alors que le défi électoral de l’opposition ne devait pas arrêter l’investiture de Tinubu, les analystes ont averti que la prolongation du mandat de Buhari pourrait créer une crise pour un pays avec une histoire mouvementée de long régime militaire et de violence électorale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La pétition est une recette pour la crise. Toutes les élections précédentes ont été contestées, mais à aucun moment personne n’a poussé à l’arrêt de la disposition constitutionnelle d’inaugurer le vainqueur, c’est donc très inquiétant », a déclaré Idayat Hassan, qui dirige le Center for Democracy and Development, une organisation de recherche et de plaidoyer basée à Abuja.