La coupe de Zack Snyder de « Justice League » a peut-être été un succès auprès des fans, mais elle n’a pas fait grand-chose pour faire bouger les abonnements HBO Max.

Jeudi, AT&T, propriétaire de WarnerMedia, a révélé que son service de streaming HBO Max et son offre de câble premium HBO avaient ajouté 2,7 millions d’abonnés nationaux au premier trimestre.

Quelques jours à peine avant la sortie très attendue du Snyder Cut le 18 mars, WarnerMedia a augmenté ses attentes en matière d’abonnés, prévoyant entre 120 millions et 150 millions d’utilisateurs mondiaux pour HBO Max et HBO d’ici la fin de 2025.

Au total, HBO Max et HBO totalisent 44,2 millions d’abonnés au pays, contre 41,5 millions signalés à la fin du quatrième trimestre. À l’échelle mondiale, les services comptent moins de 64 millions d’abonnés, mais la société devrait étendre son produit plus largement cette année.

Disney ne révélera pas la croissance de ses abonnés pour l’écart de trois mois entre janvier et mars et mai, mais au cours de la période de trois mois précédente, il a ajouté 21,2 millions de nouveaux comptes dans le monde. Au total, Disney + a dépassé les 100 millions d’abonnés dans le monde.

Netflix, qui ne cesse de croître depuis des années, a ajouté 3,98 millions d’abonnés dans le monde au cours de la même période. La société compte environ 207,6 millions d’abonnés dans le monde.

HBO Max a eu plusieurs sorties très médiatisées au cours du premier trimestre, notamment « Tom & Jerry » et « Godzilla vs. Kong », qui faisaient partie de la stratégie de WarnerMedia pour fournir du contenu aux cinémas et compléter son service de streaming.

Le film monstre « Godzilla vs Kong » a dominé le box-office national, établissant des records pour les films sortis pendant la pandémie. Il a également attiré le plus grand public sur HBO Max, a déclaré la société. Le film est arrivé sur HBO Max le 31 mars, dernier jour du trimestre.

« La sortie de films le jour même dans les salles et sur HBO Max a été un succès », a déclaré Pascal Desroches, directeur financier chez AT&T. « Il a fourni aux cinémas un flux constant de contenu dans un environnement confronté à une pandémie et il a également été un excellent catalyseur pour la croissance du nombre d’abonnés à HBO.

Le Snyder Cut, qui n’a pas suivi cette stratégie et était un lancement exclusif sur HBO Max, devait également aider à stimuler la croissance des abonnés. En particulier, après que la société a déboursé entre 30 et 70 millions de dollars pour les reprises et la post-production.

WarnerMedia a refusé de commenter les conditions financières du projet.

« C’est un marathon, mais je ne pensais pas qu’une tonne de gens s’inscriraient pour 15 $ par mois pour regarder un film », a déclaré Michael Pachter, analyste chez Wedbush. « Donc tant qu’ils grandissent, je pense qu’ils sont sur la bonne voie. »

« La meilleure question concerne la sagesse des lancements de films comme » Godzilla contre Kong « », a-t-il ajouté. « Avec seulement 2,7 millions de nouveaux abonnés, il est difficile de justifier la mort d’une grande partie des revenus des salles en soutenant HBO Max, et le problème est exacerbé à mesure que l’économie rouvre et que de plus en plus de personnes sont vaccinées. »