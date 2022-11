La justice juge l’État néerlandais responsable des attentats afghans de 2007

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Un tribunal local aux Pays-Bas a jugé mercredi que les forces néerlandaises avaient illégalement bombardé un complexe résidentiel en Afghanistan en 2007 et a ordonné à l’État de verser une compensation financière aux victimes.

Le tribunal de district de La Haye a conclu que l’attaque de fin de nuit contre un complexe qui a fait une vingtaine de morts parmi les civils violait le droit international humanitaire. Le tribunal s’est rangé du côté de quatre survivants de l’attaque qui ont intenté une action civile contre l’État néerlandais pour obtenir une indemnisation.

Le ministère de la Défense a fait valoir que les bâtiments étaient utilisés par les combattants talibans lorsque l’armée a frappé l’enceinte fortifiée, connue sous le nom de “quala”, avec des munitions tirées par des hélicoptères d’attaque et des F-16. Les Néerlandais faisaient partie de la coalition dirigée par les États-Unis qui combattait en Afghanistan à l’époque.

Cependant, environ 12 heures s’étaient écoulées depuis la dernière fois que les talibans avaient utilisé l’emplacement comme position de tir lorsque le bombardement s’était produit, et les juges ont conclu que l’armée ne disposait pas de suffisamment d’informations pour désigner le complexe comme cible militaire.

On estime que 250 Afghans, dont entre 50 et 80 civils, ont été tués au cours des trois jours de combats connus sous le nom de bataille de Chora. Dans les jours qui ont précédé la bataille, les combattants talibans avaient capturé un certain nombre d’avant-postes de la police et avançaient vers une installation militaire néerlandaise.

L’avocate du groupe, Liesbeth Zegveld, a qualifié l’attaque de “violence aveugle” lors d’audiences plus tôt cette année. “La distinction entre les cibles militaires et civiles est un principe de base du droit de la guerre”, a-t-elle déclaré à la chaîne publique néerlandaise NOS.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu’il examinerait la décision. Ils ont trois mois pour déposer un recours. Le montant exact de l’indemnité sera déterminé lors d’une audience ultérieure.

Molly Quell, l’Associated Press