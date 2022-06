La justice juge la France négligente dans une affaire de pesticides dans les Caraïbes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

SAN JUAN, Porto Rico – Un tribunal de Paris a reconnu le gouvernement français coupable de négligence injustifiée impliquant l’utilisation antérieure d’un pesticide interdit dans les îles des Caraïbes françaises de Guadeloupe et de Martinique, mais a refusé d’indemniser les personnes concernées, ont annoncé lundi des responsables. La décision tant attendue a été douce-amère pour les militants et les avocats qui ont accusé le gouvernement français de ne pas protéger la santé de sa population et de ne pas en faire assez pour identifier et limiter les effets de la pollution au chlordécone dans les deux îles.

“Cette décision est une avancée significative dans le sens où la faute de l’Etat est reconnue”, a déclaré Christophe Leguevaques, l’un des avocats impliqués dans l’affaire. « Le tribunal dit que les autorisations données pour l’utilisation du chlordécone étaient illégales. … Du côté négatif, le tribunal ne reconnaît pas les réparations financières pour les victimes… . Cependant, les Antillais ont été exposés et sont toujours exposés à ce produit dangereux.

Le chlordécone est un pesticide connu sous le nom de Kepone que les États-Unis ont interdit en 1976 et qui est accusé de troubles de l’élocution et d’autres problèmes neurologiques. Les responsables français ont déclaré qu’ils craignaient que cela ne soit lié à des taux élevés de cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique, et certaines études ont suggéré qu’il pourrait être lié à des naissances prématurées. La Convention de Stockholm interdit sa production et sa commercialisation depuis 2004.

Le chlordécone a été commercialisé légalement en France de 1981 à 1990 et a été utilisé pendant trois années supplémentaires en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier dans le cadre d’une dérogation accordée par le gouvernement français. Les avocats et les militants ont fait valoir que l’exemption était illégale et ont poursuivi l’État il y a plus de dix ans. Dans une réponse déposée en avril, le ministre français de l’Agriculture a demandé au tribunal de rejeter la plainte, la déclarant irrecevable et a noté que le gouvernement avait depuis pris de nombreuses mesures pour protéger la santé des gens, notamment en interdisant la pêche dans certaines zones.

Elie Califer, un législateur qui représente la Guadeloupe, a décrit la décision comme un pas en avant considérable, mais a déclaré qu’il ferait pression pour la création d’un fonds d’indemnisation des victimes et exigerait que le gouvernement investisse dans la poursuite du nettoyage des zones encore polluées, entre autres.

“Il est grand temps que l’Etat, responsable de cette grave pollution et comptable de cette contamination, assume l’entière responsabilité”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement français a estimé que plus de 90 % des adultes de Guadeloupe et de Martinique ont été exposés au chlordécone. Les îles ont une population combinée d’environ 750 000 personnes.

Le procès demandait, entre autres, 15 000 euros (15 900 $) pour chaque personne ayant vécu au moins 12 mois consécutifs en Guadeloupe ou en Martinique depuis 1972. Mais le Tribunal administratif de Paris a écrit dans son jugement de 13 pages que les prévenus ne mentionnent aucun des éléments personnels ou détaillés « justifiant les dommages d’anxiété qu’ils invoquent ».

Cependant, le tribunal a jugé qu’il y avait eu négligence fautive du ministère français de l’Agriculture et a noté que l’utilisation de chlordécone a imprégné la Martinique et la Guadeloupe et a conduit à la “pollution de certains sols, de l’eau potable et de certaines zones marines, et que les travailleurs agricoles ont été exposé à cette substance.

En réponse à la décision, le gouvernement guadeloupéen a publié un communiqué notant que les analyses de sang pour détecter le chlordécone restent gratuites et que plus de 3 800 personnes ont été testées l’année dernière. Les responsables ont ajouté que de telles analyses seront bientôt disponibles en Martinique.

En outre, des responsables ont déclaré que le gouvernement propose des tests de sol gratuits pour les agriculteurs et ceux qui ont des jardins, ainsi que des tests d’eau pour ceux qui se qualifient. Ils ont également noté que les pêcheurs reçoivent déjà des paiements pour les pertes de revenus résultant de la contamination au chlordécone.

Indépendamment de ces mesures, Leguevaques, l’avocat, a publié la décision sur son site Internet et a écrit : “Le combat continue”.