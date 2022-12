La justice italienne approuve la passation des pouvoirs dans une affaire de corruption au Parlement européen

BRESCIA, Italie (AP) – Un tribunal italien a décidé lundi qu’un suspect dans un important scandale de corruption lié au Parlement de l’Union européenne pourrait être remis à la Belgique, où les procureurs enquêtent sur un plan de trafic d’influence au nom du Qatar et du Maroc.

Le tribunal de la ville de Brescia, dans le nord du pays, a décidé que Maria Dolores Colleoni pouvait être emmenée en Belgique sur la base d’un mandat d’arrêt européen la liant au scandale par l’intermédiaire de son mari, l’ancien législateur européen Pier Antonio Panzeri.

Le tribunal de Brescia a précisé que toute peine serait purgée en Italie.

Le procureur Giovanni Benelli a rendu la décision publique, sans fournir de détails, mais Colleoni ne devrait pas se rendre en Belgique prochainement. Ses avocats ont déclaré qu’ils envisageaient de faire appel devant la plus haute juridiction italienne.

Panzeri et trois autres personnes ont été accusées le 9 décembre de corruption, de participation à un groupe criminel et de blanchiment d’argent. Les procureurs belges enquêtent pour savoir s’ils ont “reçu de grosses sommes d’argent ou offert des cadeaux substantiels pour influencer les décisions du parlement”.

Les allégations selon lesquelles de l’argent et des cadeaux auraient été échangés contre de l’influence politique sont au cœur de l’un des plus grands scandales à avoir frappé le Parlement européen. La semaine dernière, les législateurs ont suspendu les travaux sur les dossiers liés au Qatar et se sont engagés à durcir les lois sur le lobbying. Le Qatar nie avec véhémence son implication.

L’avocat de Colleoni, Angelo de Riso, a déclaré aux journalistes qu’elle était « inquiète » à propos de l’affaire. Son équipe de défense a également exprimé sa crainte qu’elle ne soit assignée à résidence pendant son séjour en Belgique dans l’attente de son procès.

Les avocats de Colleoni ont cinq jours pour faire appel de la décision. La Haute Cour italienne aurait alors 15 jours pour décider si elle devait être remise. « Mon client est inquiet. Si une personne se retrouve dans cette situation, c’est évidemment inquiétant », a déclaré de Riso.

Selon deux mandats d’arrêt européens émis par le juge belge Michel Claise et vus lundi par l’Associated Press, Panzeri est “soupçonné d’intervenir politiquement auprès de membres travaillant au Parlement européen au profit du Qatar et du Maroc, contre paiement”.

Colleoni et leur fille, Silvia Panzeri, sont soupçonnés d’être “pleinement au courant” de ses activités et d’avoir aidé à transporter des “cadeaux” de l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun.

Les procureurs ont déclaré que les écoutes téléphoniques avaient révélé la preuve de crimes possibles. Ils cherchaient à faire transférer Colleoni et sa fille en Belgique. Les deux femmes risquent cinq ans de prison si elles sont reconnues coupables de participation à un groupe criminel, de corruption et de blanchiment d’argent, selon les mandats.

Aux côtés de Panzeri, qui dirige le groupe de campagne Fight Impunity, les quatre personnes déjà inculpées comprennent une ancienne vice-présidente du Parlement européen et son partenaire italien.

Le cas de leur fille devait être entendu séparément mardi. Les deux femmes ont été assignées à résidence près de Brescia, bien que Colleoni ait comparu devant le tribunal lundi. Panzeri lui-même est détenu en Belgique.

Vendredi, une source judiciaire milanaise a confirmé à l’AP que 17 000 euros (18 075 $) avaient été saisis lors d’une perquisition au domicile du couple, où Colleoni est assigné à résidence, à Calusco d’Adda dans la province de Bergame au nord-est de Milan. La police a également saisi des ordinateurs, des téléphones portables, des montres et des documents.

La source a parlé sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à commenter publiquement.

Dans des déclarations au tribunal lundi, Colleoni a nié les allégations présentées dans le mandat d’arrêt, à savoir qu’elle a bénéficié de cadeaux de représentants qatariens et marocains, a déclaré de Riso. La question des 17 000 euros retrouvés dans la maison du couple ne s’est pas posée, dit-il

Avant l’audience, de Riso a déclaré que remettre Colleoni aux autorités belges violerait ses droits humains car un tribunal italien a déjà accordé l’assignation à résidence et un transfert en Belgique la conduirait en prison en attendant les accusations et le procès.

L’ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, reste en garde à vue en Belgique dans l’attente d’une audience jeudi. Son mandat a été résilié par les législateurs européens la semaine dernière. Son compagnon, Francesco Giorgi, conseiller parlementaire, est également en prison.

Niccolo Figa-Talamanca, secrétaire général de l’organisation non gouvernementale No Peace Without Justice, a également été inculpé. Il est sorti de prison mais reste sous surveillance et doit porter un bracelet de surveillance électronique.

___

Cook a rapporté de Bruxelles.

Colleen Barry et Lorne Cook, Associated Press