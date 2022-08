La justice irakienne dit qu’elle n’a pas le pouvoir de dissoudre le Parlement

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La décision du Conseil supérieur de la magistrature est susceptible d’accroître les tensions entre les partisans du religieux Muqtada al-Sadr et les membres des groupes soutenus par l’Iran alors que l’Irak s’enfonce dans son impasse politique, qui en est maintenant à son 10e mois. L’impasse est la plus longue du pays depuis que l’invasion menée par les États-Unis en 2003 a réinitialisé l’ordre politique.

Al-Sadr, dont les partisans ont pris d’assaut le parlement à Bagdad au début du mois et ont depuis organisé un sit-in devant le bâtiment, a tweeté mercredi que le pouvoir judiciaire avait une semaine pour dissoudre la législature. Al-Sadr a déjà demandé la dissolution du parlement et la tenue d’élections anticipées, mais cette fois, il a fixé un délai.

Le bloc politique d’Al-Sadr a remporté le plus grand nombre de sièges au parlement mais n’a pas réussi à former un gouvernement majoritaire excluant ses rivaux alignés sur l’Iran. Il a appelé ses partisans samedi soir à être prêts à organiser des manifestations massives dans tout l’Irak, faisant craindre des tensions. Il n’a pas fixé de date pour les manifestations prévues.

Même avant la réunion de dimanche de la magistrature, il avait déclaré qu’il n’avait pas le droit constitutionnel de dissoudre le parlement et que seuls les législateurs pouvaient voter pour dissoudre la législature. Étant donné que le parlement a dépassé le délai constitutionnel pour former un nouveau gouvernement après les élections d’octobre, ce qui se passera ensuite n’est pas clair.

Plus tôt ce mois-ci, des milliers de partisans d’al-Sadr ont pris d’assaut la zone verte fortement fortifiée, qui abrite le parlement irakien, les bâtiments gouvernementaux et les ambassades étrangères. Ils ont envahi et occupé le parlement, après quoi toutes les sessions de l’assemblée ont été annulées jusqu’à nouvel ordre. La prise de contrôle a également effectivement stoppé les efforts déployés par le cadre de coordination pour tenter de former le prochain gouvernement après l’échec d’al-Sadr.