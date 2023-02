La justice géorgienne rejette l’appel à la libération de l’ancien président Saakachvili

Un tribunal géorgien a rejeté lundi un appel demandant à l’ancien président Mikheil Saakashvili d’être libéré de prison pour des raisons de santé.

Saakashvili, qui a été président de la Géorgie de 2004 à 2013 et a dirigé les soi-disant manifestations de la révolution des roses qui ont chassé le président précédent de ses fonctions, est parti pour l’Ukraine après la fin de son deuxième mandat. Il a ensuite été reconnu coupable par contumace d’abus de pouvoir et condamné à six ans de prison.

Il a été arrêté en octobre 2021 après son retour en Géorgie pour tenter de renforcer les forces de l’opposition avant les élections municipales nationales.

Il a entamé une grève de la faim après son arrestation et se trouve actuellement dans une clinique privée. Ses partisans disent qu’il devrait être libéré pour un examen médical en dehors de la Géorgie car ils craignent qu’il ne souffre d’un empoisonnement aux métaux lourds.

Ils citent les évaluations des médecins selon lesquelles il semble avoir développé une démence. Cependant, d’autres médecins et les autorités géorgiennes affirment que Saakachvili s’automutilait et désobéissait aux médecins.