La justice française confirme le gel des avoirs du gouverneur de la Banque centrale du Liban

Un tribunal français a confirmé mardi le gel des avoirs du gouverneur de la banque centrale libanaise, rejeté son appel pour les faire libérer, a déclaré un responsable proche de l’enquête.

Plusieurs pays européens enquêtent sur le gouverneur de la banque centrale Riad Salameh et ses associés sur une myriade de crimes financiers présumés, notamment l’enrichissement et le blanchiment illicites de 330 millions de dollars. Le 16 mai, un juge d’instruction français a émis un mandat d’arrêt international, ou notice rouge d’Interpol, contre Salameh, 72 ans, après qu’il ne s’est pas présenté à Paris pour un interrogatoire.

La France, l’Allemagne et le Luxembourg ont gelé en mars 2022 plus de 130 millions de dollars d’avoirs liés à l’enquête. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale, ou Eurojust, a déclaré à l’époque que l’enquête visait cinq suspects accusés de blanchiment d’argent.

Salameh, qui a nié à plusieurs reprises les accusations de corruption, avait demandé que ses avoirs soient dégelés. Mardi, une cour d’appel française a rejeté son appel, affirmant que ses avoirs resteraient gelés, selon un responsable proche de l’enquête qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

Le gouverneur central a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait fait fortune grâce à ses années de travail en tant que banquier d’affaires chez Merrill Lynch, hérité de propriétés et d’investissements. Il a dit qu’il ne démissionnerait que s’il était reconnu coupable d’un crime.

Un juge libanais représentant l’État libanais plus tôt cette année a accusé Salameh, son frère Raja et son associée Marianne Hoayek de corruption.

La semaine dernière, Hoayek a été interrogée en France, et elle a signé un document s’engageant à ne pas retourner travailler à la banque centrale et à n’avoir aucun contact avec les frères Salameh et a payé une caution de 1,63 million de dollars, ont déclaré des responsables judiciaires libanais. Au cours de son interrogatoire, Hoayek a nié les accusations de corruption, affirmant que la majeure partie de son argent avait été héritée de son père.

Salameh et son frère Raja ne se sont pas rendus en France pour interrogatoire.

Lors d’une visite au Liban en mars, une délégation européenne a interrogé Salameh sur les actifs et les investissements de la banque centrale libanaise à l’étranger, un appartement parisien – dont le gouverneur est propriétaire – et la société de courtage de son frère.

Des rapports ont circulé selon lesquels la banque centrale libanaise avait embauché Forry Associates Ltd., une société de courtage appartenant à Raja, pour gérer les ventes d’obligations d’État dont la société a reçu 330 millions de dollars en commissions.

Riad Salameh, citoyen libano-français, occupe son poste depuis près de 30 ans, mais a déclaré qu’il avait l’intention de démissionner après la fin de son mandat actuel, fin juillet.

Autrefois salué comme le gardien de la stabilité financière du Liban, Salameh a depuis été lourdement blâmé pour l’effondrement financier du Liban. Beaucoup disent qu’il a précipité la crise économique de près de quatre ans, qui a plongé les trois quarts de la population libanaise de 6 millions dans la pauvreté.