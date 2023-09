La justice détourne les questions sur le rapport de divulgation financière du Sénat américain | Actualités, Sports, Emplois

CHARLESTON — Lors de sa première comparution devant le public vendredi, le gouverneur Jim Justice a déclaré qu’il était un livre ouvert tout en éludant les questions concernant son rapport de divulgation financière récemment publié pour sa campagne pour le Sénat américain.

« Tout ce que j’ai au monde est un livre ouvert » La justice a déclaré lors d’un briefing administratif de dernière minute vendredi après-midi depuis le State Capitol Building. « Je ne ferai rien qui ne soit pas bien. »

La campagne Justice a déposé la déclaration financière requise lundi – 133 jours après la date limite du 15 mai et 32 ​​jours après la date limite de prolongation du 24 août. Des rapports de divulgation financière sont requis pour les sénateurs américains en exercice, les candidats au Sénat américain et certains dirigeants et employés du Sénat américain. La justice a annoncé sa campagne républicaine au Sénat américain en avril pour le siège occupé par le sénateur américain Joe Manchin, DW.Va. La justice a déclaré que le formulaire de déclaration financière avait été préparé par Terry Miller, comptable et dirigeant de longue date de l’entreprise. Bien qu’il n’ait pas été en mesure de répondre à des questions spécifiques concernant le rapport, le juge a déclaré qu’il maintenait l’exactitude du rapport.

« Terry, j’en suis sûr, a exactement raison et tout. Pour être tout à fait honnête… Je n’ai pas parcouru ligne par ligne par aucun effort d’imagination ni regardé les choses », dit la justice. « Je suis sûr qu’il a été préparé et préparé avec beaucoup de précision. »

Selon le rapport, la juge et la Première dame Cathy Justice ont déclaré plus de 253 000 dollars de salaires et entre 25 000 et 73 000 dollars de revenus provenant des dividendes et des intérêts de 10 des 147 actifs distincts. La valeur estimée des actifs se situait entre 37,5 millions de dollars et plus de 1,9 milliard de dollars. Les juges ont déclaré entre 37,5 et 108,1 millions de dollars de passif entre les lignes de crédit, les billets à ordre et les jugements. Quatre de ces lignes de crédit proviennent d’entreprises appartenant au ministère de la Justice, notamment Greenbrier Hotel Corp., Tams Management, Bellwood Corp. et Black River Farms. Les quatre marges de crédit portent un intérêt de 0 % et sont payables sur demande. Dans le cas de Greenbrier Hotel Corp., le montant de la marge de crédit se situe entre 5 et 25 millions de dollars. Cependant, au titre des actifs, Justice a déclaré avoir reçu aucun revenu, ou moins de 201 $, de la part de Greenbrier Hotel Corp.

«Je ne reçois aucun revenu du Greenbrier» dit la justice. « Du point de vue où je reçois un chèque ou un revenu du Greenbrier, je ne reçois pas de chèque ou de revenu du Greenbrier. »

La justice a également reçu deux billets à ordre de l’ancien conseiller principal et homme d’affaires rémunéré Bray Cary. Il s’agit notamment de deux billets à ordre dus à Cary entre 2 et 10 millions de dollars. Les deux billets à ordre, avec des taux d’intérêt de 10 %, sont dus directement à Cary et à la Fondation Cary. Un 501(c)(3). Cary a quitté le bureau du gouverneur en mars 2021. Les notes ont été publiées le 31 août 2021. Le juge a nommé Cary au conseil des gouverneurs de l’Université de Virginie occidentale en juillet 2021.

« Il n’est pas juste de se lancer dans une procédure play-by-play sur ces prêts », » La justice a déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur les prêts par Brad McElhinny, correspondant à l’échelle de l’État de WV MetroNews. «(Cary) est un homme bon et bon et il a fait un excellent travail ici. C’est vraiment et sincèrement avec une grande fierté que je l’ai nommé au Conseil des gouverneurs (WVU) et il y fait un excellent travail… Nous avions une relation d’affaires et c’est ce que nous avons fait. Je suis sûr que Bray a bénéficié de cette relation commerciale. Je sais que nous avons bénéficié de cette relation commerciale, et c’est tout.

Selon son dernier formulaire de divulgation financière auprès de la Commission d’éthique de Virginie occidentale – qui nécessite beaucoup moins de détails que le rapport du Sénat américain – le ministère de la Justice compte 111 entreprises. Seules sept de ces 111 entreprises sont dans des fiducies aveugles, mais Justice a souvent déclaré que les opérations quotidiennes de ses entreprises étaient gérées par son fils Jay et sa fille Jill Justice.

« En fin de compte, je suis vraiment fier de mes enfants. » dit la justice. « Jay et Jill ont fait un travail merveilleux en gérant nos actifs et nos entreprises. C’est exactement ce qu’ils vont continuer à faire.

Justice et ses entreprises ont été confrontés à d’importants problèmes financiers au cours des dernières années, notamment plus d’un milliard de dollars en garanties de prêts personnels aux institutions financières, des dettes impayées envers les fournisseurs, des pénalités fédérales impayées en matière de sécurité minière, des saisies-arrêts sur salaire et d’autres problèmes. Dans des affaires judiciaires antérieures, il a été allégué que Justice utilisait ses entreprises pour jouer à des tours de passe-passe en cachant des actifs.

« Vous verrez une famille qui a travaillé très très dur. Il n’y a pas de gros et gigantesques pots d’or qui traînent », dit la justice. « Absolument, en fin de compte, vous pouvez le voir. De là, on voit une famille qui parfois est un peu en retard sur une facture ici et là et tout, mais nous les payons, n’est-ce pas ?

Dans le dernier contretemps, Caroleng Investments Limited, basée aux îles Vierges britanniques, demande un bref d’exécution à un tribunal fédéral de Virginie pour saisir les biens appartenant à la justice pour non-paiement d’une somme de 10 millions de dollars accordée par le tribunal. Malgré ce nouveau revers, Justice continue de se vanter de ne pas fermer ses entreprises.

« Mon Dieu, n’aurait-il pas été facile de déclarer faillite, de raidir tout un tas de gens, de banques, de prêteurs, de vendeurs et tout le reste, de tout nettoyer et de continuer sur la voie, » dit la justice. « Mais nous n’avons pas fait cela simplement pour une raison : je n’y crois pas.

« Tout va bien dans mon quartier » La justice a continué. « Ce n’est pas parfait, loin s’en faut, mais c’est bien. »

Steven Allen Adams peut être contacté à [email protected]









