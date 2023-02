La justice déclare la Corée du Sud responsable du massacre de la guerre du Vietnam

Commentez cette histoire Commentaire

SEOUL, Corée du Sud – Un tribunal sud-coréen a ordonné mardi au gouvernement de verser 30 millions de wons (24 000 dollars) à une Vietnamienne qui a survécu à une blessure par balle mais a perdu plusieurs proches lorsque des marines sud-coréens ont saccagé son village pendant la guerre du Vietnam en 1968. En accordant l’indemnisation à Nguyen Thi Thanh, 62 ans, le tribunal du district central de Séoul a rejeté l’argument du gouvernement selon lequel il n’était pas clair si les troupes sud-coréennes étaient responsables du massacre dans le village de Phong Nhi.

Le tribunal a également rejeté l’argument du gouvernement selon lequel les meurtres de civils étaient inévitables car les troupes coréennes avaient affaire à des guérilleros vietcong qui se mêlaient souvent aux habitants, selon l’avocat de Thanh, Lim Jae-sung.

Cette décision marque la première fois qu’un tribunal sud-coréen a reconnu le gouvernement du pays responsable des massacres de civils vietnamiens pendant la guerre, et pourrait potentiellement ouvrir la voie à des poursuites similaires. Alors dirigée par des chefs militaires anticommunistes, la Corée du Sud a envoyé plus de 320 000 soldats au Vietnam, le plus grand contingent étranger combattant aux côtés des troupes américaines.

Le ministère sud-coréen de la Justice n’a pas immédiatement répondu à la question de savoir si le gouvernement ferait appel.

Selon des documents militaires américains et des survivants, plus de 70 personnes ont été tuées et une vingtaine d’autres blessées après que des marines sud-coréens auraient tiré sur des civils non armés lors d’opérations de recherche à Phong Nhi et dans le village voisin de Phong Nhut en février 1968.

Thanh, alors âgée de 7 ans, a été soignée pour des blessures par balle à l’estomac tandis que cinq membres de sa famille sont décédés, dont sa mère, sa sœur et son frère. Elle a intenté une action en justice contre le gouvernement sud-coréen en 2020 et a témoigné devant le tribunal de Séoul en août dernier.

Le procès comprenait également les témoignages d’autres villageois vietnamiens et du vétéran de la guerre sud-coréen Ryu Jin-seong, membre de l’unité marine liée aux attaques de Phong Nhi et Phong Nhut. Il a fourni un témoignage de première main sur la façon dont les soldats coréens ont tiré sur des civils non armés, dont beaucoup étaient des enfants et des femmes.

Thanh, qui attendait la décision au Vietnam, s’est dite “ravie” de sa victoire au tribunal.

“Je pense que les âmes (de ceux qui sont morts à Phong Nhi) étaient toujours avec moi et m’ont soutenue”, a-t-elle déclaré dans un message vidéo traduit par son équipe juridique. “Je suis ravi parce que je pense que les âmes peuvent maintenant se reposer tranquillement.”

Le gouvernement sud-coréen avait fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve concluante que les troupes sud-coréennes étaient responsables des meurtres, suggérant même que les agresseurs étaient peut-être des combattants du Viet Cong déguisés en uniformes coréens et tentant une guerre psychologique.