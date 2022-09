La justice américaine accorde des millions aux victimes des roquettes du Hezbollah

JERUSALEM (AP) – Un tribunal américain a ordonné au groupe militant libanais Hezbollah de payer des millions de dollars de dommages et intérêts à un groupe d’Américains qui ont poursuivi en disant qu’ils avaient été blessés par les roquettes du groupe lors d’une guerre avec Israël en 2006.

L’affaire a été portée en vertu de la loi antiterroriste américaine et alléguait que le Hezbollah avait causé des blessures physiques et émotionnelles aux plaignants et endommagé leurs biens. Le juge a ordonné au Hezbollah de verser des dommages et intérêts de 111 millions de dollars aux plaignants.

De telles poursuites civiles intentées contre des groupes militants sont difficiles à appliquer, mais Nitsana Darshan-Leitner, l’une des avocates représentant les plaignants, a déclaré qu’il s’agissait d’une victoire juridique importante contre le groupe soutenu par l’Iran.

“Ce n’est qu’en exigeant un lourd tribut à ceux qui se livrent au commerce du terrorisme que nous pourrons empêcher la souffrance et la perte de victimes supplémentaires à cause de leur violence”, a déclaré Darshan-Leitner dans un communiqué.

Israël et le Hezbollah ont mené une guerre d’un mois en 2006. Israël a pilonné des cibles au Liban tandis que le Hezbollah a lancé des milliers de roquettes sur des villes et villages du nord d’Israël. Israël considère toujours le groupe militant chiite lourdement armé comme une menace majeure.

Dans la décision de vendredi, le juge Steven L. Tiscione du tribunal fédéral de Brooklyn, New York, a déclaré que les plaignants avaient réussi à établir que les actions du Hezbollah constituaient une violation de la loi antiterroriste et ont tenu le groupe responsable.

Un porte-parole du Hezbollah a refusé de commenter.

The Associated Press