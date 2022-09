La justice américaine accorde 73 millions de dollars pour la mort d’un opposant vénézuélien

MIAMI (AP) – Un juge fédéral de Miami a accordé 73 millions de dollars de dommages-intérêts à la famille d’un éminent opposant au gouvernement socialiste vénézuélien, décédé en détention dans ce qu’il a décrit comme un “meurtre contre rémunération” perpétré par une entreprise criminelle dirigée par le président Nicolás Maduro.

Fernando Albán a été arrêté en 2018 à son arrivée à l’aéroport international de Caracas en provenance de New York, où il faisait partie d’une délégation qui avait dénoncé le gouvernement de Maduro en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Il est décédé trois jours plus tard dans ce que les autorités ont initialement décrit comme un saut suicide du 10e étage d’un immeuble appartenant aux services de renseignement vénézuéliens.

La mort d’Albán a provoqué l’indignation internationale et la condamnation des États-Unis et l’année dernière, sa veuve et ses deux enfants ont poursuivi Maduro et plusieurs membres de haut rang de son gouvernement pour l’enlèvement, la torture et le meurtre de l’ancien conseiller municipal de Caracas.

La famille a accusé les hommes d’appartenir au “Cartel des soleils”, un prétendu réseau de trafic de drogue impliquant de hauts responsables vénézuéliens et des guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie – un groupe terroriste désigné – qui aurait envoyé 200 tonnes de cocaïne de Venezuela aux États-Unis chaque année.

Le juge Darrin P. Gayles a rendu un jugement par défaut contre le cartel pour ne pas avoir répondu au procès dans une décision non publiée la semaine dernière. Dans ce document, le tribunal a conclu que ce qu’il appelle «l’entreprise criminelle Maduro» est responsable des infractions de racket fédéral dans la mort d’Albán, car son objectif est «d’exercer un contrôle autoritaire illégal sur le Venezuela» par le trafic de stupéfiants, des actes de terrorisme et des violations des droits de l’homme. .

Adoptant les conclusions antérieures d’un magistrat, le tribunal a déclaré que des agents du gouvernement Maduro avaient suivi Albán alors qu’il était encore à New York, prenant des photos de surveillance et renvoyant au Venezuela des informations qui avaient facilité son enlèvement et son meurtre à son retour chez lui.

“M. Le meurtre d’Albán était un meurtre contre rémunération parce que les membres de l’entreprise criminelle Maduro qui ont commis le meurtre ont reçu un paiement (sous forme de salaires) du régime Maduro », a déclaré le tribunal.

Le tribunal a conclu que le cartel devait payer 73 millions de dollars à la succession d’Albán pour la douleur et les souffrances causées par sa mort.

Cependant, on ne sait pas comment les survivants récolteront une si grande récompense. Alors que Maduro et d’autres accusés nommés dans la plainte initiale – y compris son ministre de la Défense et le chef de la Cour suprême du Venezuela – ont été inculpés aux États-Unis de narcoterrorisme et de corruption, ils subissent peu de pression de la part des anciens acolytes d’Albán dans l’opposition. abandonner le pouvoir.

Pendant ce temps, l’administration Biden a montré sa volonté d’assouplir les sanctions contre la nation riche en pétrole de l’OPEP en échange de progrès dans les pourparlers avec l’opposition visant à favoriser un environnement plus démocratique pour l’élection présidentielle de 2024.

De plus, le seul chef de file présumé du cartel détenu aux États-Unis, le général à la retraite Cliver Alcala, est représenté par une équipe juridique nommée par le tribunal après avoir affirmé qu’il n’était pas en mesure de payer sa défense.

Un avocat de la famille d’Albán a refusé de commenter.

Le cas d’Albán a également été dénoncé à la Cour pénale internationale, qui enquête sur des allégations de torture et de meurtres par les forces de sécurité de Maduro. Fin 2021, le procureur général Tarek William Saab a annoncé que deux membres du redoutable service de renseignement SEBIN avaient été condamnés à près de six ans de prison pour négligence en lien avec la mort d’Alban alors qu’ils étaient sous leur garde à vue.

—

Joshua Goodman, l’Associated Press