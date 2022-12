La justice américaine abandonne l’affaire du meurtre de Khashoggi

Le juge fédéral confirme la position de Washington selon laquelle le prince héritier saoudien bénéficie de l’immunité en tant que chef d’État étranger

Un juge fédéral de Washington a abandonné une action en justice contre le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, largement connu sous le nom de MBS, pour son implication présumée dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Dans une décision rendue mardi, le tribunal a jugé que le prince avait droit à l’immunité en tant que chef d’État étranger.

Dans une décision de 25 pages, le juge John Bates a cependant admis qu’il était réticent à rejeter le procès intenté par le fiancé de Khashoggi car il contenait “Allégations crédibles” contre MBS. Le juge a expliqué qu’il n’avait pas d’autre choix que de rejeter l’affaire car ses mains étaient essentiellement liées après la nomination du prince héritier au poste de Premier ministre d’Arabie saoudite et le président américain Joe Biden lui a accordé l’immunité souveraine dans un dossier déposé le mois dernier.

“Malgré le malaise de la Cour, donc, à la fois avec les circonstances de la nomination de ben Salmane et les allégations crédibles de son implication dans le meurtre de Khashoggi, les États-Unis ont informé la Cour qu’il est immunisé”, Bates a écrit.

Le prince Mohammed a été nommé à la tête de l’État saoudien en septembre par décret royal de son père, le roi Salmane, près de quatre ans après que Khashoggi a été brutalement tué et démembré par des agents saoudiens au consulat de l’État du Golfe à Istanbul, en Turquie. Les services de renseignement américains ont déterminé que l’assassinat avait été personnellement ordonné par MBS, qui était déjà le dirigeant de facto du royaume depuis plusieurs années.

Le prince a admis que le meurtre s’était produit “sous sa surveillance” mais a nié avoir toute implication, encore moins l’avoir ordonnée ou approuvée. En 2020, un tribunal saoudien a emprisonné huit personnes pour le meurtre, les condamnant à entre sept et 20 ans de prison.

Khashoggi, journaliste et militant basé aux États-Unis, était un critique féroce du gouvernement saoudien et avait écrit de nombreux articles cinglants sur le prince et sa famille pour le Washington Post.

Son meurtre horrible a mis à rude épreuve les relations américano-saoudiennes, car tenir MBS et son gouvernement responsables du meurtre est devenu un sujet de discussion majeur pour Joe Biden lors de sa campagne présidentielle au cours de laquelle il a promis de faire du prince un “paria” sur la scène internationale.

Bien que l’administration de Biden ait plus tard déclassifié le rapport de la CIA sur le meurtre, il a finalement été critiqué pour « capituler » au gouvernement saoudien après qu’il n’ait introduit aucune sanction contre le prince et qu’il ait été pris en photo en train de le frapper au poing lors d’une visite dans le royaume en juillet.