La justice allemande ordonne le versement de 300 000 euros à un prêtre victime d’abus

Tiziana Fabi/AFP via Getty Images

L’archidiocèse de Cologne a été condamné par un tribunal allemand à verser 300 000 euros de dommages et intérêts à une victime d’abus par un prêtre. Image de fichier.

L’archidiocèse de Cologne a été condamné par un tribunal allemand à verser 300 000 euros de dommages et intérêts à une victime d’abus par un prêtre.

L’homme de 62 ans avait été violé plus de 300 fois à l’adolescence dans les années 1970 par un prêtre catholique romain.

Le tribunal a également ordonné que le demandeur soit indemnisé pour tous les frais futurs liés à l’abus, y compris les frais de thérapie.

Un tribunal allemand a condamné mardi l’archidiocèse de Cologne à verser 300 000 euros de dommages et intérêts à une victime d’abus sexuels répétés par un prêtre dans ce qui a été qualifié d’affaire potentiellement historique.

Un porte-parole du tribunal régional de Cologne a déclaré à l’AFP que le plaignant de 62 ans, qui dit avoir été violé plus de 300 fois à l’adolescence dans les années 1970 par un prêtre catholique romain, avait réclamé quelque 750 000 euros (809 000 dollars).

Le tribunal a ordonné à l’archidiocèse « de payer 300 000 euros pour douleur et souffrance à la victime, moins un paiement antérieur de 25 000 euros » effectué par l’archidiocèse dans le cadre d’un règlement plus large, a déclaré la porte-parole, Diana Renk.

Renk a déclaré que l’archidiocèse n’avait pas contesté les abus devant le tribunal, ce qui signifie que les juges ont statué sur la base que les allégations étaient vraies. L’ecclésiastique est décédé depuis sans faire face à des poursuites pénales.

Les autorités ecclésiastiques ont également choisi de ne pas appliquer de délai de prescription dans cette affaire, ce qui, selon elle, pourrait créer un nouveau précédent pour les victimes d’abus du clergé.

LIRE | Le clergé catholique portugais a abusé sexuellement de près de 5 000 mineurs, selon une enquête

En outre, le tribunal a ordonné au plaignant d’être indemnisé pour tous les frais futurs liés à l’abus, y compris les frais de thérapie pour traiter les cicatrices psychologiques qui en résultent.

La victime, l’ancien acolyte de l’église Georg Menne, a déclaré à la chaîne publique ZDF alors qu’il sortait de la salle d’audience qu’il était satisfait de la décision.

Il a dit:

Je suis content de faire l’expérience d’un peu de justice. Je suis heureux d’avoir enduré les audiences et de ne pas m’être effondré.

Paiements « volontaires »

Menne a déclaré qu’il souffrait de divers problèmes de santé, notamment une névrodermite grave et des migraines liées à l’abus.

Renk a déclaré que le tribunal n’avait pas répondu à la demande d’indemnisation complète de Menne parce que sa vie n’avait pas été complètement détruite par l’épreuve.

« Il a mené une vie indépendante, s’est marié et a eu une carrière », a-t-elle déclaré.

L’Église catholique allemande a été secouée par un déluge de rapports ces dernières années qui ont révélé des abus généralisés d’enfants et de jeunes par des membres du clergé.

Une étude commandée par la Conférence épiscopale allemande en 2018 a conclu que 1 670 membres du clergé dans le pays avaient commis une forme d’agression sexuelle contre 3 677 mineurs entre 1946 et 2014.

Cependant, le nombre réel de victimes serait beaucoup plus élevé.

Un rapport de 800 pages sur le seul diocèse de Cologne publié en 2021 a révélé 202 auteurs présumés d’agressions sexuelles et 314 victimes entre 1975 et 2018. Plus de la moitié des victimes avaient moins de 14 ans.

A LIRE AUSSI | Jean-Paul II savait, a dissimulé la maltraitance des enfants de prêtres pédophiles alors qu’il était cardinal, selon un nouveau rapport

Jusqu’à présent, l’Église catholique en Allemagne a effectué des paiements « volontaires » aux victimes pour un total de quelque 40 millions d’euros, en reconnaissance de leurs souffrances.

Les versements de l’Église aux victimes d’abus en Allemagne ont été augmentés en 2020 jusqu’à 50 000 euros, contre environ 5 000 euros auparavant, mais les militants affirment que la somme est toujours insuffisante.

Rien que l’année dernière, environ 28 millions d’euros de paiements ont été approuvés.