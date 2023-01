La jupe et la robe de Blake Lively ne tiennent pas sur le ventre de bébé : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Ce n’est pas un secret que Blake Lively est une fashionista et elle l’a prouvé dans son dernier post Instagram. La femme de 35 ans a fièrement montré sa bosse de bébé lorsqu’elle a savamment coiffé une robe mal ajustée avec une jupe noire taille haute.

Blake portait une robe midi à manches courtes à pois noirs et blancs avec un décolleté en V plongeant et des boutons sur le devant. Cependant, la robe ne correspondait pas à sa bosse de bébé, alors Blake l’a stylée à la perfection. Au lieu d’abandonner la robe, Blake l’a portée comme une chemise, la gardant boutonnée sous sa poitrine tout en gardant le reste grand ouvert. Sous la robe, elle portait une jupe longue noire taille haute qui était ajustée autour de sa bosse et avait un ourlet asymétrique. Elle a stylisé la tenue avec une paire d’escarpins roses à bout pointu, un collier ras du cou en perles, des vagues de plage et une lèvre rouge audacieuse.

Blake, qui est enceinte de son quatrième enfant avec son mari Ryan Reynolds, a posté la photo de sa tenue avec la légende : « Lorsque le dos de votre jupe ne se ferme pas et que le devant de votre robe ne se boutonne pas, portez les deux. Qui a dit que deux torts ne faisaient pas un droit ? »

Blake a été sur une lancée avec ses tenues de grossesse et a montré sa bosse à chaque occasion. Tout récemment, elle a posté une photo côte à côte avec son entraîneur, Don Saladino, où elle a posé avec lui avant sa grossesse et pendant. Sur la photo d’avant la grossesse, elle a porté un soutien-gorge de sport noir avec des leggings noirs découpés à taille haute, montrant son ventre plat. Elle a secoué un autre soutien-gorge de sport noir avec une paire de pantalons de survêtement noirs et des baskets Nike sur la deuxième photo. Elle a plaisanté de manière hilarante dans la légende, “Je fais le programme d’entraînement de @donsaladino depuis des mois maintenant. Quelque chose ne va pas.

