La jupe en lin légère de Brad Pitt sur le tapis rouge

Écrit par Léa Dolan, CNN

Cette semaine, beaucoup d’entre nous ont été confrontés aux températures record qui ont battu l’Europe et certaines parties de l’Amérique. Alors que la chaleur inquiétante peut vous faire souhaiter pouvoir tirer les stores, monter le ventilateur et rester aussi immobile que possible, il y a des emplois à travailler et des chèques de paie à gagner, et c’est aussi la réalité de Brad Pitt.

Mardi, la star était à Berlin pour l’avant-première de son nouveau film d’action “Bullet Train” alors que la ville a connu des sommets au milieu des années 90. Pitt a gardé la tête froide en portant un look en lin de la tête aux pieds avec une jupe marron, une veste assortie et une chemise boutonnée saumon soigneusement laissée entrouverte par le créateur de mode lente Haans Nicholas Mott.

Les fans et les critiques se sont rendus sur Internet pour peser sur la ligne d’ourlet de Pitt, mais le jury n’était pas sur la question de savoir si la tenue “avait complètement tué” ou aurait dû venir “avec un avertissement”, comme l’ont dit certains utilisateurs de Twitter. La jupe a même valu à Pitt un hashtag tendance éponyme sur Twitter.

Le look tout en lin a soulevé quelques sourcils en ligne. Le crédit: Tristar Media/WireImage/WireImage

Mais ceux qui sont choqués par le tailleur-jupe de Pitt sont peut-être trop jeunes pour se rappeler que ce n’est pas une première. En 1999, pour promouvoir “Fight Club” – un film qui, à la base, enquête sur les dangers de la masculinité traditionnelle et l’obsession d’atteindre le statut d’alpha – Pitt a présenté le magazine Rolling Stone dans non pas une, mais cinq mini-robes. Prise par le célèbre photographe Mark Seliger, la séance photo de Pitt est devenue une pierre de touche culturelle qui a mis en avant des arguments solides en faveur de codes vestimentaires non sexistes. Et pour tous ceux qui doutent, son statut de sex-symbol international est resté intact, même lorsqu’il portait une robe moulante à sequins roses.

Pourtant, les hommes en jupe continuent de faire les gros titres près de 25 ans plus tard, que ce soit Harry Styles sur le devant de Vogue ou la robe de smoking de Billy Porter aux Oscars 2019. Les progrès sont lents, mais plus ils arrivent, moins ils sont choquants. De nombreuses déclarations de mode défiant le genre semblent être réservées à des événements culturels prestigieux, mais il semble qu’elles se glissent dans des événements plus discrets et dans la vie quotidienne. Et pourquoi pas? Parfois, comme c’était peut-être le cas avec Pitt, peut-être qu’un homme en robe n’est pas du tout une déclaration de mode subversive, mais simplement une décision pratique. Si vous ne supportez pas la chaleur, prenez cette jupe en lin.