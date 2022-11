La jupe de Diesel qui vaut 82 000 roupies déconcerte les internautes

La société italienne de vêtements de luxe au détail, Diesel, fait la une des journaux pour un produit carrément bizarre qu’elle a récemment lancé. Diesel a lancé une micro-mini jupe dans le cadre de son défilé de mode automne/hiver plus tôt cette année. Le produit bizarre a rendu les tweeples perplexes à cause de son aspect mal à l’aise. De plus, il semble très inconfortable. La jupe a une bande de cuir fixée autour des hanches et coûterait 1 000 $, soit environ 82 000 ₹. Le produit comporte le logo emblématique « D » sur le devant. Il a également une fermeture velcro à l’arrière.

Depuis son lancement, les images sont devenues virales. Regarde:

“La plus grande déception de cette année pour moi doit être le fait que la mini-jupe diesel est en fait peu pratique, peu pratique, fabriquée et emballée à moindre coût et qu’elle se vend 1000 USD comme si elle putain pour de vrai”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Je suis désolé, mais je pense que quiconque achète cette jupe diesel mérite d’être intimidé ou sauté ou les deux.”

Voici quelques réactions :

mode de piste Peut être pratique mais ce n’est pas censé l’être. Certaines pièces sont simplement destinées à être vues comme de l’art lorsqu’elles sont entrées pendant une minute, utilisées dans des éditoriaux ou pour un look rapide sur le tapis rouge. – caméra (@killuascam) 3 novembre 2022

cette jupe diesel est comme la définition d’un bon concept d’exécution horrible parce qu’elle aurait été tellement mignonne si elle avait été améliorée – Kali (@beg4mee) 5 novembre 2022

Cette jupe Diesel aurait dû être magnétique. — JAWN PAUL GAULTIER (@dameandconfused) 2 novembre 2022

la jupe diesel ressemble littéralement à l’attelle de hanche que je dois porter pour éviter les luxations pic.twitter.com/ptqPFCD3hD – Pêche (1,2/33 livres perdues) (@justafewmorelbs) 2 novembre 2022

la jupe ceinture Diesel en cuir a une fermeture velcro ??? pic.twitter.com/FLFXiUpMo7 — . (@mightbechule) 3 novembre 2022

Cette jupe diesel coûte MILLE dollars entiers et vous obtenez une FERMETURE VELCRO …… et vous ne pouvez pas vous asseoir dedans comme quoi —Carl Bismark (@danielle_lauser) 3 novembre 2022

aucune chance que cette jupe diesel à 1 000 $ ait un boîtier VELCRO… pic.twitter.com/uZpUGX6ocv – lis (@lordofthejewels) 3 novembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Balenciaga a lancé un sac en collaboration avec Lay’s, la marque américaine de chips. Aussi semblables qu’ils soient au paquet de chips, les sacs ont fait leurs débuts à la Fashion Week de Paris. Ces sacs ont été lancés en trois couleurs : bleu, jaune et un mélange de rouge et de noir. Non seulement cela, mais les détails du sac imitent également la conception de la couverture des puces. La seule différence est le zip attaché à l’ouverture du sac.

Avant cela, il a également lancé une pochette qui s’inspirait des sacs poubelles et avait le même aspect. La pochette poubelle diffère d’une poubelle réelle en termes de matériau utilisé. Au lieu de plastique, Balenciaga a utilisé du cuir de veau souple. Reste que tout se ressemble presque. Il s’avère que la marque a une certaine connaissance de son dernier produit et sait à quel point il est bizarre. S’adressant à Women’s Wear Daily, Demna Gvasalia, directrice de la création de Balenciaga, a déclaré : “Je ne pouvais pas manquer une occasion de créer le sac poubelle le plus cher du monde, car qui n’aime pas un scandale de mode ?”

