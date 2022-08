La junte tchadienne et les groupes rebelles signent un engagement au Qatar avant les pourparlers

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le gouvernement militaire tchadien et certains groupes rebelles combattant dans le pays ont signé un engagement lundi au Qatar, avant les pourparlers de réconciliation nationale prévus plus tard ce mois-ci dans la nation africaine. Le principal groupe rebelle, cependant, n’a pas accepté les conditions et n’a pas signé l’engagement.

Selon les termes de l’accord de Doha, ceux qui ont signé ont convenu d’un cessez-le-feu avant les pourparlers du 20 août prévus dans la capitale tchadienne de N’Djamena. La junte tchadienne a également accepté de « ne mener aucune opération militaire ou policière contre les groupes signataires » dans les pays voisins.

Cependant, le Front pour le changement et la Concorde au Tchad, le principal groupe rebelle du pays, n’ont pas signé l’engagement. Le groupe ténébreux, connu sous son acronyme français FACT, est accusé du meurtre en 2021 du président tchadien de longue date Idriss Deby Itno, qui dirigeait le pays depuis 1990.

En juillet, la chaîne d’information par satellite du Qatar, Al Jazeera, a rapporté que plus de 20 groupes rebelles s’étaient retirés des pourparlers de Doha. Ils avaient accusé le gouvernement militaire de « harcèlement, intimidation, menaces et désinformation » au cours des négociations.

The Associated Press