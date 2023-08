La junte nigérienne rappelle ses émissaires

Les mandats des diplomates, dont certains ont ouvertement soutenu le président déchu du pays, ont été déclarés nuls

La junte militaire nigérienne a révoqué les mandats de quatre de ses représentants diplomatiques à la suite d’un coup d’État au palais la semaine dernière.

Le gouvernement autoproclamé dirigé par le général Abdourahamane Tchiani a déclaré jeudi soir que l’autorité des diplomates représentant le pays en France, au Nigeria, au Togo et aux Etats-Unis avait été « terminé ».

Les forces fidèles à Tchiani, le chef de longue date de la garde présidentielle, ont arrêté le président Mohamed Bazoum et d’autres responsables gouvernementaux pour prendre le pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest la semaine dernière.

« La junte devrait revenir à la raison, se rendre compte que cette affaire ne peut aboutir, et empêcher des souffrances inutiles et inévitables pour notre peuple et rendre le pouvoir », a-t-il ajouté. Kiari Liman-Tinguiri, ambassadeur du Niger à Washington, a déclaré à l’AFP. Il a ajouté qu’il considérait Bazoum comme le chef de l’Etat légitime.

Le président déchu a écrit jeudi un article dans le Washington Post, exhortant le gouvernement américain à agir. Il a décrit le Niger avec lui au pouvoir comme le dernier rempart contre l’influence russe dans la région du Sahel.

En savoir plus Le dirigeant nigérien déchu appelle à l’intervention américaine

Les putschistes auraient joué sur le sentiment anti-occidental local et ont annoncé qu’ils mettaient fin aux accords avec les États-Unis et la France, en vertu desquels les deux nations conservent un total de 2 500 soldats au Niger. La pauvre nation africaine est riche en ressources minérales et possède certaines des plus grandes réserves d’uranium au monde.

La junte a également réitéré les mises en garde contre « agression ou tentative d’agression » par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le bloc régional de 15 pays a lancé un ultimatum la semaine dernière, exigeant que Bazoum soit réintégré et avertissant que les États membres pourraient autrement recourir à la force.

La participation de certains membres de la CEDEAO, dont le Niger, a récemment été suspendue. La junte a indiqué qu’elle considérait le Burkina Faso et le Mali voisins, également pénalisés, comme des nations amies.

Une délégation de la CEDEAO s’est rendue cette semaine à Niamey, la capitale du Niger, pour négocier une éventuelle résolution de la crise. Selon les médias locaux, les pourparlers ont échoué jeudi.