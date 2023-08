La junte nigérienne autorise l’entrée de troupes du Mali et du Burkina Faso ; L’ambassadeur de France démis de ses fonctions

La junte nigérienne a autorisé les troupes du Mali et du Burkina Faso voisins à venir à sa défense et a demandé à l’ambassadeur de France de quitter le pays vendredi, augmentant ainsi les enjeux dans une impasse avec d’autres pays d’Afrique de l’Ouest qui menacent de réintégrer par la force le président démocratiquement élu du Niger.

Le chef de la junte, Brig. Le général Abdrahmane Tchiani a signé deux décrets autorisant les « forces de sécurité du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur le territoire du Niger en cas d’agression », a déclaré jeudi soir Oumarou Ibrahim Sidi, haut responsable de la junte, après avoir reçu une délégation des deux pays à la capitale nigérienne, Niamey.

Sidi n’a pas fourni plus de détails sur le soutien militaire des deux pays dont les régimes militaires ont déclaré que tout recours à la force par le bloc ouest-africain de la CEDEAO contre la junte nigérienne serait traité comme un acte de guerre contre leurs propres nations.

LE PLAN TRIENNAL DE LA JUNTE POUR LA TRANSITION DU NIGER À LA RÉGIME DÉMOCRATIQUE EST UNE « PROVOCATION », DIT LE BLOC OUEST-AFRICAIN

Le ministère nigérien des Affaires étrangères a déclaré que l’ambassadeur de France Sylvain Itte avait été invité à quitter le Niger dans les 48 heures dans une lettre l’accusant d’avoir ignoré une invitation à une réunion avec le ministère.

La lettre datée de vendredi, dont une copie a été consultée par Associated Press, citait également « des actions du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger ».

La France n’a toujours reconnu que l’autorité du président élu du Niger, Mohamed Bazoum, toujours détenu par la junte. Paris a réitéré vendredi soir que « seules les autorités nigériennes élues légitimes » ont leur mot à dire sur le sort de son ambassadeur.

L’invitation des troupes du Mali et du Burkina Faso ainsi que l’expulsion de l’ambassadeur de France montrent « un très fort alignement » entre les régimes des deux pays et celui du Niger « en termes d’avoir une très forte politique anti-occidentale et pro-occidentale ». orientation autoritaire », a déclaré Nate Allen, professeur agrégé au Centre africain d’études stratégiques.

Avant l’éviction de Bazoum le mois dernier, le Niger, une ancienne colonie française, était considéré comme le dernier partenaire majeur de l’Occident contre la violence jihadiste dans la région du Sahel, au-dessous du désert du Sahara, qui regorge de sentiments anti-français.

L’ambassade de France à Niamey, la capitale du Niger, a été attaquée dès les premiers jours du coup d’État du 26 juillet. Les chefs militaires du coup d’État ont demandé l’aide de la société militaire privée russe Wagner pour endiguer les attaques extrémistes.

L’état de la demande suite au décès du fondateur de Wagner, Eugène Prigojine, dans un accident d’avion cette semaine, est inconnu. La CEDEAO a déclaré vendredi qu’avec l’Union africaine, elle « s’oppose au recours à des sous-traitants militaires privés ».

L’accord de la junte avec le Mali et le Burkina Faso est la dernière d’une série d’actions entreprises par les soldats mutins du Niger pour défier les sanctions et consolider une junte dont ils prétendaient qu’elle gouvernerait pendant trois ans, aggravant encore la crise après le coup d’État du mois dernier dans ce pays de plus de trois ans. plus de 25 millions de personnes.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a déclaré vendredi que la menace du bloc de recourir à la force pour réintégrer Bazoum était « toujours sur la table », rejetant le plan de transition de trois ans de la junte.

Onze des 15 pays du bloc, sans compter les pays dirigés par l’armée que sont le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger lui-même, ont exprimé leur engagement à déployer des troupes pour restaurer la démocratie au Niger une fois qu’une décision d’intervention sera prise.

Entre-temps, le bloc continuera à explorer les options diplomatiques pour annuler le coup d’État, a déclaré Touray aux journalistes à Abuja, la capitale du Nigeria.

La dernière de ces efforts diplomatiques a eu lieu jeudi lorsque le président nigérian Bola Tinubu, qui préside le bloc régional, a envoyé une délégation de dirigeants islamiques pour s’entretenir avec la junte.

Touray a déclaré que les chefs d’État ouest-africains décideraient du moment où recourir à la force lorsqu’ils auraient l’impression que tous les moyens diplomatiques ont échoué.

« La CEDEAO ne peut pas simplement baisser les bras », a-t-il affirmé.

L’AFRIQUE DE L’OUEST N’A PLUS PEU D’OPTIONS POUR RÉTABLIR L’ORDRE AU NIGER APRÈS QUE LA JUNTE A ATTEINTÉ DES MENACES D’INVASION ÉTRANGÈRE

Les détails de ce qui a été appelé la force « en attente » de la CEDEAO n’ont pas été divulgués. Les responsables régionaux ont suggéré que toute intervention militaire serait comparable à la force déployée en Gambie en 2017 pour forcer Yahya Jammeh à quitter le pouvoir en tant que président après avoir refusé de reconnaître sa défaite électorale.

La junte exploite les griefs de la population à l’égard de l’ancien dirigeant colonial du Niger, la France. Il a également accusé le gouvernement de Bazoum de ne pas en faire assez pour protéger le pays des extrémistes islamiques et a demandé l’aide du groupe de mercenaires russes Wagner.

Vendredi, le Niger a également fait face à de nouvelles sanctions lorsque la Millennium Challenge Corporation des États-Unis – qui a signé des programmes de subventions de 750 millions de dollars avec le pays depuis 2008 – a suspendu ses opérations axées sur l’amélioration de l’agriculture, de l’alphabétisation des femmes et des routes au Niger. Le coup d’État était « contraire aux principes de gouvernance démocratique », a déclaré l’agence américaine.

La CEDEAO s’est déjà jointe aux pays occidentaux et européens pour imposer des sanctions contre le Niger, notamment en coupant l’approvisionnement en électricité du Nigeria et en fermant les frontières avec les pays voisins.

Touray a reconnu vendredi que ces sanctions avaient entraîné de « graves crises socio-économiques » au Niger, mais a déclaré que ces sanctions étaient « dans l’intérêt du peuple nigérien ».