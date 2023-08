La junte nigérienne arrête de hauts responsables politiques après un coup d’État

La junte militaire qui a pris le pouvoir au Niger a détenu trois autres hauts responsables politiques du gouvernement déchu, selon leur parti, multipliant les arrestations au mépris des appels internationaux à rétablir le régime démocratique.

Alors que les troubles causés par la prise de contrôle se sont propagés des rues aux marchés, des sources ont indiqué que la banque centrale régionale avait annulé l’émission d’obligations prévue de 30 milliards de francs CFA (76 millions de dollars australiens) par le Niger, prévue lundi sur le marché de la dette régionale ouest-africaine, à la suite de sanctions.

L’Union africaine, les Nations unies, l’Union européenne et d’autres puissances ont condamné le renversement par la junte du président élu Mohamed Bazoum la semaine dernière – le septième coup d’État militaire en moins de trois ans en Afrique occidentale et centrale.

Le coup d’État a suscité des craintes pour la sécurité de la région environnante du Sahel.

Les États-Unis, l’ancienne puissance coloniale française et d’autres pays européens ont des troupes au Niger et ont travaillé avec le gouvernement pour lutter contre les forces militantes.

L’inquiétude internationale suscitée par le coup d’État est également renforcée par la position du Niger en tant que septième producteur mondial d’uranium, le métal radioactif largement utilisé pour l’énergie nucléaire et le traitement du cancer.

Les forces de la junte ont arrêté le ministre des mines du gouvernement déchu, le chef du parti au pouvoir et le ministre du pétrole Mahamane Sani Mahamadou, qui est également le fils de l’ancien président Issoufou Mahamadou, a déclaré le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya).

Le ministre de l’Intérieur, le ministre des Transports et un député avaient déjà été arrêtés, a-t-il ajouté.

Les arrestations confirment la nature « répressive et dictatoriale » des putschistes, a déclaré le parti dans un communiqué, appelant les citoyens à se rassembler pour protéger la démocratie.

Les arrestations ont été annoncées un jour après que le président tchadien Mahamat Idriss Deby est arrivé au Niger pour tenter de servir de médiateur entre les putschistes et le gouvernement renversé.

Tard dimanche, il a posté ce qui semblait être les premières images de Bazoum depuis la prise de contrôle, le montrant souriant et apparemment indemne.

Deby a déclaré qu’il essayait de « trouver une solution pacifique », sans entrer dans les détails.

Le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO a imposé des sanctions au Niger, y compris l’arrêt de toutes les transactions financières et un gel des avoirs nationaux, et a déclaré qu’il pourrait autoriser la force à réintégrer Bazoum, qui a été enfermé dans son palais par des membres de sa garde mercredi.

Le Niger, qui est l’un des pays les plus pauvres du monde et dépend largement de l’aide et du financement extérieurs, devait émettre deux autres obligations sur le marché régional les 7 et 17 août, en plus de l’émission annulée de juillet, selon un calendrier d’émission. de l’agence régionale de gestion de la dette.

Plus tard dimanche, la junte a accusé la France de planifier également de lancer une opération pour libérer Bazoum.

Le ministère français des Affaires étrangères n’a ni confirmé ni nié l’accusation, mais a déclaré qu’il reconnaissait Bazoum comme la seule autorité légitime du pays et qu’il se concentrait sur la protection de ses propres citoyens et intérêts là-bas.

La junte a précédemment mis en garde contre les tentatives étrangères d’extraire Bazoum, affirmant que cela entraînerait des effusions de sang et le chaos.

Le coup d’État au Niger a fait suite à des coups d’État militaires au Mali et au Burkina Faso voisins au cours des deux dernières années, qui se sont tous produits au milieu d’une vague de sentiments anti-français.

Les deux pays se sont de plus en plus tournés vers la Russie en tant qu’allié.

Dimanche, des partisans de la junte ont brûlé des drapeaux français et attaqué l’ambassade de France à Niamey, la capitale du Niger, tirant des gaz lacrymogènes de la police.

Les putschistes, qui ont nommé le général Abdourahamane Tiani, l’ancien chef de la garde présidentielle, à la tête de l’État, ont déclaré avoir renversé Bazoum en raison d’une mauvaise gouvernance et d’un mécontentement face à la manière dont il a géré la menace islamiste.

Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe de mercenaires russes Wagner la semaine dernière, a salué le coup d’État au Niger et a déclaré que ses forces étaient disponibles pour rétablir l’ordre.

Le Kremlin a déclaré lundi que la situation au Niger était « gravement préoccupante » et a appelé à un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré lundi que la situation était toujours en évolution et qu’il était possible que le coup d’État échoue.