La junte nigérienne annule les liens militaires avec la France alors que Biden appelle à la libération de Bazoum

Joe Biden a appelé à la libération immédiate du président élu du Niger et au rétablissement de la démocratie dans le pays, dans la déclaration la plus médiatisée des États-Unis depuis le coup d’État qui a destitué Mohamed Bazoum du pouvoir, alors que le Sénégal a également intensifié la pression en disant que ses troupes se joindrait à une intervention militaire si nécessaire.

« J’appelle à la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille et à la préservation de la démocratie durement gagnée au Niger », a déclaré le président américain dans un communiqué jeudi, à l’occasion du 63e anniversaire de l’indépendance du Niger. « En ce moment critique, les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple nigérien pour honorer notre partenariat de plusieurs décennies ancré dans des valeurs démocratiques partagées et le soutien à une gouvernance dirigée par des civils.

Bazoum a déclaré dans un article d’opinion publié jeudi dans le Poste de Washington qu’il est un otage et a appelé la communauté internationale à rétablir l’ordre constitutionnel. « Ce coup d’État, lancé contre mon gouvernement par une faction de l’armée le 26 juillet, n’a aucune justification. S’il réussit, il aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier.

La junte nigérienne a révoqué jeudi soir cinq accords de coopération militaire avec la France au milieu d’une vague de sentiments anti-français. La France a entre 1 000 et 1 500 soldats au Niger, aidant à combattre les groupes d’insurgés islamistes.

Une décision sur la révocation des accords militaires avec la France, datant de 1977 à 2020, a été lue jeudi soir à la télévision nationale par le représentant de la junte Amadou Abdramane. Abdramane a ajouté qu’une note diplomatique serait envoyée en France à cet effet. Il n’y a pas eu de réponse immédiate de la France. Le Niger a également suspendu les émissions des organes d’information internationaux financés par l’État français France 24 et RFI – suscitant la condamnation du ministère français des Affaires étrangères.

Cette décision est similaire à la répression post-coup d’État des médias français par les juntes au Mali et au Burkina Faso, qui ont également expulsé les troupes françaises, dont beaucoup sont maintenant stationnées au Niger.

Le coup d’État contre Bazoum était le septième dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis 2020.

Dans la capitale sénégalaise, Dakar, la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu « un coup d’État de trop » dans la région et que le Sénégal participerait si la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Ecowas) décidait d’intervenir militairement. au Niger.

« Les soldats sénégalais, pour toutes ces raisons, iront là-bas », a-t-elle dit, citant les engagements internationaux du Sénégal. « La conviction du Sénégal est que ces coups d’État doivent être arrêtés.

Les commentaires de Sall et Biden sont intervenus alors que la junte du pays est apparue à la télévision pour mettre en garde contre l’ingérence militaire étrangère dans le pays appauvri.

01:58 Niger: des centaines de partisans de la junte se rassemblent à Niamey sous la menace d’une intervention militaire – vidéo

Dans l’une des rares adresses dans ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis la prise du pouvoir de Bazoum, le président démocratiquement élu du Niger, il y a une semaine, le général Abdourahmane Tchiani a mis en garde contre l’ingérence et l’intervention étrangères.

Tchiani a appelé « le peuple nigérien dans son ensemble et son unité à vaincre tous ceux qui veulent infliger des souffrances indicibles à nos populations laborieuses et déstabiliser notre pays ».

Ses remarques sont intervenues après que les responsables de la CEDEAO ont déclaré que le groupe politique et de sécurité considérerait une intervention militaire comme un « dernier recours » si les putschistes ne reculaient pas.

Le Niger a été un allié occidental clé dans la région du Sahel dans la lutte contre les groupes djihadistes régionaux et a accueilli des troupes françaises, américaines et autres. La Russie a tenté d’exploiter la série de récents coups d’État au Sahel.

01:38 Des partisans du putsch au Niger attaquent l’ambassade de France – vidéo

Les responsables occidentaux craignent que si les missions militaires quittent le Niger, cela créerait un vide qui La Russie et son groupe de mercenaires Wagner remplirait. Le Kremlin a déjà une présence significative au Mali, en République centrafricaine et au Soudan tout en courtisant le Burkina Faso.

Avec l’éviction de Bazoum, ces missions – la France en particulier – sont considérées comme menacées car les putschistes ont attisé un sentiment anti-étranger qui s’est transformé en manifestations parfois violentes.

Biden a déclaré : « Le peuple nigérien a le droit de choisir ses dirigeants. Ils ont exprimé leur volonté par le biais d’élections libres et équitables – et cela doit être respecté.

Mais Tchiani, dans son discours télévisé, a déclaré que le Niger traversait des moments difficiles et il a condamné les attitudes « hostiles et radicales » de ceux qui s’opposent à son régime.

Il a qualifié les sanctions imposées par la CEDEAO après le coup d’État d’illégales, injustes, inhumaines et sans précédent. Celles-ci incluent l’arrêt des transactions énergétiques avec le Niger, qui obtient jusqu’à 90% de son électricité du Nigeria voisin, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables. Le Niger a imputé une série de récentes pannes d’électricité dans plusieurs villes au Nigeria, qui a coupé son alimentation électrique.

La rhétorique féroce de Tchiani est intervenue alors qu’un quatrième vol d’évacuation militaire français quittait le Niger, après que la France, l’Italie et l’Espagne ont annoncé l’évacuation de leurs citoyens et d’autres Européens dans la capitale du Niger, Niamey, craignant qu’ils ne soient piégés. Près de 1 000 personnes sont parties sur quatre vols et une cinquième évacuation est en cours, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères.

Le département d’État américain a également ordonné mercredi ce qu’il a qualifié de départ temporaire du personnel non essentiel de l’ambassade et de certains membres de la famille du Niger par mesure de précaution.

Une réunion de deux jours des dirigeants de la défense du bloc de la CEDEAO s’est ouverte mercredi à Abuja, la capitale du Nigeria, pour discuter des prochaines étapes. Abdel-Fatau Musah, commissaire du bloc aux affaires politiques, à la paix et à la stabilité, a déclaré que la réunion traiterait de la manière de « négocier avec les officiers dans la situation d’otage que nous nous trouvons en République du Niger ».

On ne sait toujours pas quelle est la probabilité d’une intervention militaire de la CEDEAO. Alors qu’un diplomate occidental à Niamey, qui ne voulait pas être identifié pour des raisons de sécurité, l’a jugé probable, d’autres analystes ont suggéré que le coup d’État pourrait reculer face à une menace crédible.

Le Mouvement M62, un groupe militant qui a organisé des manifestations pro-russes et anti-françaises, a appelé les habitants de Niamey à se mobiliser et à bloquer l’aéroport jusqu’à ce que les militaires étrangers quittent le pays. « Toute évacuation d’Européens [should be] conditionnel au départ immédiat des forces militaires étrangères », a déclaré Mahaman Sanoussi, le coordinateur national du groupe, dans un communiqué.

Avec Reuters