La junte nigérienne affirme que les djihadistes ont tué 29 soldats alors que les attaques s’intensifient

ABUJA, Nigeria (AP) — Au moins 29 soldats nigériens ont été tués par des djihadistes près de la frontière avec le Mali, a déclaré la junte nigérienne, alors qu’elle lutte pour mettre fin à une série d’attaques.

Plus de 100 extrémistes ont utilisé des explosifs artisanaux pour cibler les forces de sécurité de ce pays d’Afrique de l’Ouest déployées dans la zone frontalière dans le cadre d’une opération de déminage, a déclaré lundi le ministre nigérien de la Défense, le lieutenant-général Salifou Mody, dans un communiqué. Il s’agit de la deuxième attaque de ce type contre des soldats nigériens en une semaine.

Au cours du mois qui a suivi la prise du pouvoir par l’armée nigérienne, la violence principalement liée aux extrémistes a grimpé de plus de 40 %, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project. Les attaques djihadistes ciblant des civils ont quadruplé en août par rapport au mois précédent, et les attaques contre les forces de sécurité se sont multipliées dans la région de Tillaberi, tuant au moins 40 soldats, a rapporté le projet.

« Cette attaque a malheureusement causé la perte de plusieurs de nos vaillants soldats », a déclaré Mody lundi. « Le bilan provisoire de cette attaque est le suivant : du côté ami, 29 soldats sont tombés. … Du côté de l’ennemi, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, quinze motos détruites, une grande quantité d’armes et de munitions saisies.»

La junte, qui a pris le pouvoir après le coup d’État de juillet contre le gouvernement démocratiquement élu du Niger, a déclaré une période de deuil national de trois jours pour les morts.

Il a réitéré les affirmations du passé selon lesquelles des « opérations de déstabilisation » seraient menées par « certaines puissances étrangères avec la complicité de traîtres nigériens », sans plus de détails ni de preuves.

Sous une pression croissante depuis le coup d’Etat contre le président nigérien Mohamed Bazoum, perpétré selon les militaires en raison des défis sécuritaires du Niger, la junte a promis que « tous les efforts seront mis en œuvre pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national ».

Le Niger lutte depuis des années contre une insurrection djihadiste liée à Al-Qaida et au groupe État islamique. Et la capacité de la junte à améliorer la sécurité du Niger a été de plus en plus remise en question récemment, alors que les attaques se sont multipliées depuis le renversement des soldats mutins en juillet.

Le Niger était considéré comme l’un des derniers pays démocratiques de la région africaine du Sahel avec lequel les pays occidentaux pouvaient s’associer pour repousser l’insurrection jihadiste dans la vaste étendue située au-dessous du désert du Sahara. Les États-Unis, la France et d’autres pays européens ont investi des centaines de millions de dollars pour renforcer l’armée nigérienne.

Chinedu Asadu, Associated Press