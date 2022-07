La junte militaire du Myanmar ne peut pas gagner la guerre civile qu’elle a déclenchée

Commentez cette histoire Commentaire

Cela fait près de 18 mois que la junte birmane a étouffé la démocratie naissante de son pays. Le coup d'État militaire du 1er février 2021 organisé par le général Min Aung Hlaing a conduit à l'arrestation et à la détention de centaines d'élus politiques, dont la lauréate du prix Nobel de la paix du pays, Aung San Suu Kyi. Elle reste emprisonnée et un mouvement de protestation non-violent et pro-démocratie qui s'est levé à la suite de la prise de pouvoir par l'armée a été réprimé par les forces de sécurité.

Ce qui a émergé depuis est d’autant plus dangereux. Les troupes de la junte se retrouvent enfermées dans des batailles avec un éventail de milices ethniques qui sont depuis longtemps en guerre avec l’armée du Myanmar, ainsi qu’avec les quelque 60 000 combattants des Forces de défense du peuple (PDF), des groupes armés affiliés au gouvernement d’unité nationale d’opposition clandestin. Les analystes estiment que le régime putschiste est sous la contrainte, à court de nouvelles recrues et incapable de réprimer la rébellion qu’il a déclenchée après avoir interrompu si brusquement la transition démocratique du pays l’année dernière.

Les combats vont et viennent sur de nombreux fronts, allant des régions frontalières du Myanmar déchirées par l’insurrection au cœur rural du peuple Bamar – la majorité ethnique du pays. Cela implique ce que les analystes ont qualifié d’au moins sept conflits discrets qui opposent un fourré de factions les unes aux autres, de l’armée de la junte aux milices ethniques rebelles bien équipées, en passant par des guérillas de résistance hétéroclite et des miliciens extrémistes bouddhistes pro-régime.

Le nombre de victimes est quelque peu flou, un accès indépendant à une grande partie du pays étant impossible. Les responsables de l’ONU estiment que la junte a tué plus de 2 000 civils et en a arrêté plus de 14 000. Les forces anti-régime auraient également mené des attaques contre des civils soupçonnés d’être complices de l’armée. Les Nations Unies ont estimé le mois dernier que plus de 700 000 personnes ont été déplacées depuis février 2021, s’ajoutant à une population de près de 350 000 personnes déplacées avant le coup d’État.

Comment l’armée du Myanmar a terrorisé son peuple avec des armes de guerre

L’armée du Myanmar a des décennies d’expérience dans la lutte et la répression des insurrections. Mais il s’efforce de mener une campagne contre un ennemi mouvant qui, dans de nombreux cas, a eu recours à des tactiques de guérilla. Dans certaines régions du pays, le régime maintient peu ou pas de contrôle au-delà des grands centres provinciaux. Les rangs du régime sont éclaircis par les défections et le manque de nouvelles recrues.

La junte a déployé des méthodes brutales et éprouvées, a noté Joshua Kurlantzick du Council on Foreign Relations, y compris “des tactiques archaïques consistant à bombarder des villages, massacrer des civils et incendier des villes dans tout le pays” pour débusquer la résistance. Mais, a ajouté Kurlantzick, « ​​cette approche du marteau n’arrête pas les groupes rebelles. Il n’a pas réussi à submerger les forces PDF quand il le pouvait, leur donnant plus d’espoir.

Cette semaine, Amnesty International a rapporté que l’armée avait posé des mines terrestres autour d’au moins 20 villages à Kayah, un État déchiré par la guerre près de la frontière avec la Thaïlande où des combattants de l’ethnie karenni se sont affrontés aux troupes gouvernementales. Dans un communiqué, le groupe de défense des droits a appelé le monde à couper le flux d’armes vers la junte et a décrit ses actions comme « odieuses et cruelles ».

Ils ne semblent pas efficaces non plus. Les généraux « ont certainement mal évalué leur propre capacité à résoudre ce problème ; ils sont incapables de consolider le pouvoir et se sont montrés incapables de gérer l’économie et les fonctions de base de l’État », a déclaré la semaine dernière Pete Vowles, ambassadeur britannique sortant au Myanmar, à une publication locale en anglais, faisant référence à la junte. “Et il semble qu’ils soient plus impopulaires que jamais.”

La junte birmane s’engage à exécuter des militants pro-démocratie

⚡️L’armée du Myanmar commet des crimes de guerre en posant des mines terrestres antipersonnel à grande échelle dans et autour des villages de Kayah (Karenni), notre dernière enquête est maintenant disponible👇https://t.co/7jXZ9eaWoO — Amnesty International (@amnesty) 20 juillet 2022

Les forces anti-régime ne sont pas exactement dans l’ascendant non plus. Il y a une coordination stratégique minimale entre les unités irrégulières du PDF dans les campagnes et un méli-mélo d’alliances locales entre divers groupes anti-régime et les milices ethniques, dont certaines sont moins investies que d’autres dans le renversement de la junte du pouvoir.

« S’ils ne manquent pas de recrues enthousiastes, [the PDF] ont été incapables d’aller au-delà des tactiques de guérilla rurale », ont écrit Ye Myo Hein et Lucas Myers du Wilson Center. “Les armées ethniques, avec leur meilleur équipement et un accès plus fiable aux armes, se sont un peu mieux comportées contre les offensives de la junte.”

Dans une interview cette semaine, Duwa Lashi La, président par intérim du gouvernement d’unité nationale d’opposition, a souligné l’écart entre la solidarité mondiale pour l’Ukraine et ce qui a été rassemblé au niveau international pour la rébellion pro-démocratie du Myanmar, notamment parce que le Kremlin aide également à soutenir l’armée de la junte.

“Le monde peut clairement faire plus pour aider le peuple à se défendre contre les atrocités et à isoler la junte”, a-t-il déclaré à la publication géopolitique asiatique The Diplomat. « Juste une petite fraction du soutien que l’Ukraine a reçu serait un investissement en nous. Cela nous aiderait à mettre fin rapidement aux atrocités, à sauver des milliers de vies et à faire émerger un Myanmar démocratique. »

Selon les évaluations de certains représentants des mouvements anti-régime, il ne faudrait pas grand-chose pour renverser définitivement le cours de la bataille. “Un approvisionnement de 50 à 100 missiles de type Stinger et quelques milliers de fusils automatiques M4 de qualité militaire leur suffiraient pour renverser la junte militaire”, a écrit Michael Martin, chercheur adjoint au Center for Strategic and International Studies.

« En fonction de quoi [ethnic militias] et les PDF ont été fournis en armes, le coût total pourrait être bien inférieur à 1 milliard de dollars – une petite fraction de l’aide militaire que l’administration Biden fournit actuellement à l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Mais il y a peu d’appétit international pour injecter plus d’armes dans un champ de bataille déjà d’une complexité vertigineuse. Des responsables étrangers qui se sont récemment rendus dans la région, dont le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le secrétaire d’État Antony Blinken, ont tous appelé à la cessation des hostilités et au dialogue politique.