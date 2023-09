La junte militaire du Myanmar « bombarde délibérément des installations médicales » et un hôpital secret dans la jungle est désormais recherché | Nouvelles du monde

La junte militaire du Myanmar cible délibérément les installations médicales et le personnel médical avec des frappes aériennes, des raids de soldats et des incendies de bâtiments, en utilisant une carte des hôpitaux et cliniques publics qu’elle a dressée en 2019, selon un nouveau rapport partagé exclusivement avec Sky News.

Témoin du Myanmar, un projet dirigé par le Centre for Information Resilience, basé au Royaume-Uni, qui collecte, analyse, vérifie et stocke les preuves liées aux violations des droits humains au Myanmar, a identifié 16 attaques distinctes contre l’infrastructure et le personnel médicaux en seulement trois mois au début de cette année. .

Plus tôt cette année, Sky News a obtenu un accès exclusif au dernier hôpital restant dans une région du Myanmar.

Tous les autres avaient été bombardés ou incendiés.

Ce rapport confirme que le témoignages oculaires, entretiens et preuves matérielles recueillies et enregistrées par Sky News en juin de cette année est révélatrice d’une attaque à l’échelle nationale menée par l’armée contre des installations médicales.

Analysant les données de témoins oculaires, Myanmar Witness affirme que « l’utilisation stratégique du feu et des frappes aériennes par la junte a été l’un des piliers du conflit au Myanmar ».

La junte a pris le contrôle du Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, lors d’un coup d’État en février 2021ce qui a donné lieu à de vastes manifestations de rue qui ont été brutalement réprimées par les forces de sécurité.

Depuis lors, le pays a sombré dans la guerre civile et des milliers de jeunes hommes et femmes, pour la plupart, ont rejoint les milices ethniques et les armées combattant les soldats du gouvernement.

La plupart des combats ont lieu dans ce que l’on appelle « la zone sèche », et la plupart des attaques contre les installations et le personnel médicaux ont lieu dans cette zone, selon le rapport.

La ligne de front de cette guerre change continuellement et l’accès aux soins médicaux pour les civils, où qu’ils se trouvent, est plus vital que jamais.

Pendant un mois, notre équipe de Sky News a vécu sous couverture dans les États de Karen, Karenni et Shan, tous situés dans la zone sèche.

Sur place, nous avons vu exemple après exemple d’hôpitaux, de cliniques de village et de points de collecte de blessés détruits – des points d’évacuation médicale de première ligne pour les combattants et les civils blessés.

Pendant notre séjour au Myanmar, nous avons été aidés par des travailleurs humanitaires, des combattants de l’opposition et du personnel médical, dont certains étaient basés dans un hôpital secret qui ne figurait pas sur la liste officielle des installations médicales du gouvernement parce qu’il avait été construit après que la liste ait été établie.

Cependant, le personnel affirme que l’hôpital est activement recherché par l’armée birmane, maintenant qu’elle sait qu’il existe. Il s’agit du dernier hôpital restant dans sa zone géographique d’activité.

Nous ne nommons pas l’hôpital ou son emplacement pour protéger son personnel et ses patients.

Jusqu’à présent, ni l’armée ni l’armée de l’air n’ont été en mesure de trouver l’hôpital, car il est bien caché sous la canopée de la jungle et construit à flanc de montagne.

Cet hôpital fait l’objet d’une nouvelle émission d’actualité de Sky News, The Last Hospital: 30 Days in Myanmar.

Le programme raconte l’histoire du travail du personnel médical qui sauve des vies sur la ligne de front contre toute attente et explore les attaques contre d’autres établissements médicaux au Myanmar.

Il y a plus d’une douzaine d’abris anti-bombes disséminés autour de l’hôpital, l’un d’eux étant directement rattaché à une salle abritant plusieurs amputés. Voilà à quel point ils prennent la menace au sérieux.

Image:

Un abri anti-bombes construit à flanc de colline





Un chirurgien de l’hôpital, connu sous son nom révolutionnaire, le Dr Vincent, a survécu de peu à un attentat à la bombe militaire contre l’hôpital jumeau de l’hôpital secret.

« Lorsqu’ils nous ont attaqués, nous avons dû courir et nous cacher dans un abri anti-bombes que nous avions construit, puis nous avons dû mettre les patients en sécurité », m’a-t-il expliqué.

« La première bombe a raté quelques centaines de mètres, donc nous avons tous eu le temps de nous mettre en sécurité avant que la bombe suivante n’explose, cette fois-ci touchant l’hôpital, c’était terrifiant. J’ai toujours le SSPT (trouble de stress post-traumatique) à cause de cela. , et je vis dans la peur encore maintenant. »

« C’était une attaque ciblée, ils savaient que nous étions un hôpital », a-t-il ajouté.

Le rapport du Myanmar Witness a identifié quatre hôpitaux attaqués qui nécessitent une enquête plus approfondie. L’un d’eux, dans l’État Shan, est l’établissement médical du Comité national de la santé de Kayan (KNHC), appelé localement Saung Phee.

Image:

Dégâts causés par des éclats d’obus au centre médical du Comité national de la santé de Kayan





Nous avons visité cet hôpital lorsque nous étions dans le pays et pouvons confirmer qu’il a effectivement été détruit – il semblait que les patients et le personnel avaient littéralement couru pour sauver leur vie.

Les fenêtres de l’hôpital ont toutes été explosées, les murs étaient parsemés d’éclats d’obus et il y avait du verre et des débris partout.

Dans l’une des chambres, une aiguille était encore posée dans un flacon de médicament, comme si elle était sur le point d’être administrée, et dans les salles, des perfusions pendaient encore sur les côtés des lits d’hôpital.

Sky News s’est entretenu avec un survivant et témoin oculaire de l’attaque contre cet établissement médical.

Nous avons trouvé Asumpte dans un camp de réfugiés avec sa famille. Elle avait accouché dans l’hôpital aujourd’hui bombardé, juste avant l’attaque du 25 avril.

Deux autres nouvelles mamans de sa paroisse ont été tuées.

Tenant son nouveau-né dans ses bras, elle nous a dit qu’elle ne pensait pas que l’hôpital serait attaqué parce que c’était un hôpital et qu’ils ne savaient pas que les bombes allaient arriver.

« J’ai couru dès que la première bombe est tombée. Il y a eu des gens qui ont été touchés, même s’il y en a eu beaucoup d’autres qui ont été blessés, tout le monde courait partout », m’a-t-elle dit.

Le rapport du Myanmar Witness conclut que l’armée du Myanmar attaque les installations médicales, alors qu’elle « lutte pour maintenir le contrôle et réprimer l’opposition à travers le pays ».

Le ciblage des hôpitaux et des installations médicales est illégal, ajoute le rapport.

« Il est clair que le conflit a un impact durable et à long terme sur l’accès des civils à l’assistance médicale. »

Sky News a conclu de sa visite que les attaques contre des installations médicales, des lieux de culte et des écoles par la junte birmane étaient monnaie courante.

La junte continue de nier que ces attaques ont eu lieu, les qualifiant de propagande.

Vous pouvez regarder The Last Hospital : 30 Days In Myanmar le mercredi 20 septembre sur Sky Documentaries et le jeudi 21 septembre sur Sky News.