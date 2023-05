La junte militaire du Myanmar a laissé des traces de corps décapités, selon un rapport

Commentez cette histoire Commentaire

Plus de deux ans après que la junte militaire a pris le contrôle du Myanmar lors d’un coup d’État, le conflit interne s’intensifie dans un territoire de plus en plus sauvage, laissant une traînée de décapitations et de corps démembrés qui, selon les groupes de défense des droits, pourraient constituer des crimes de guerre. Myanmar Witness, une équipe qui recueille et enquête sur des preuves d’éventuelles violations des droits dans ce pays d’Asie du Sud-Est, a publié vendredi un rapport qui offre une rare validation indépendante des atrocités contre des combattants présumés de la résistance – et peut-être des civils – dans des villages de la région de Sagaing, un foyer de résistance à la junte.

Les incidents « montrent un modèle de violence excessive de la part des auteurs, y compris des décapitations, des démembrements et des tortures », écrivent les auteurs du rapport. « Comme les décapitations n’ont aucun but fonctionnel, elles représentent un avertissement dramatique et horrible pour ceux qui résistent au régime militaire. »

Les résultats suggèrent que les combats ont pris une tournure barbare, même pour un pays qui – à part un court intermède sous un gouvernement dirigé par des civils – a été gouverné avec une force brutale par une junte pendant un demi-siècle.

Selon Myanmar Witness, une colonne militaire a traversé la région de Sagaing entre fin février et début avril, perpétrant une série de décapitations, de massacres, d’incendies, de viols et de raids dans plusieurs villages.

Les auteurs du rapport n’ont pas pu établir un lien définitif entre les forces de la junte et tous les incidents, mais ont pu établir leur présence dans la région grâce à des déclarations militaires, des reportages dans des médias pro et anti-junte et des médias sociaux et la géolocalisation d’images de drones de certains des incidents allégués. La proximité des villages – tous accessibles à pied – « augmente la probabilité que les mêmes forces soient responsables des incidents », écrivent les auteurs.

Dans un de ces épisodes, les troupes ont attaqué un village du canton de Myinmu, à environ 45 miles à l’ouest de Mandalay, le 26 février, selon des médias pro et anti-régime. Le lendemain, plusieurs cadavres ont été retrouvés dans la zone, dont au moins un avec la tête tranchée, selon des images partagées par les points de vente. Les personnes décédées seraient des membres des Forces de défense du peuple (PDF), des milices locales fidèles au gouvernement renversé. Myanmar Witness a utilisé du contenu géolocalisé généré par les utilisateurs et des images satellite pour localiser au moins l’un des corps démembrés et pour montrer que la zone avait récemment été endommagée par un incendie.

Un autre incident détaillé dans le rapport concernait un massacre présumé dans un village du canton de Sagaing début mars. Les corps d’un certain nombre de personnes locales – les médias ont indiqué qu’il y en avait 15, dont trois femmes – ont été retrouvés au bord d’une rivière, a déclaré Myanmar Witness. Au moins un homme a été retrouvé décapité, selon l’analyse par l’équipe du contenu géolocalisé généré par les utilisateurs. Le groupe a également pu faire correspondre des images de corps dans une charrette à l’emplacement de la rivière.

Dans certains cas, il n’a pas été possible de vérifier si les décapitations ont eu lieu avant ou après la mort. Mais les auteurs ont suggéré que si c’était ce dernier, comme ils le croyaient probable, alors le but pourrait être d’instiller la peur.

La junte militaire n’a pas répondu aux demandes de commentaires jeudi et vendredi.

Un jour. Une ville. Trois vies dans l’ombre du régime militaire du Myanmar.

Le Tatmadaw, comme on appelle l’armée du Myanmar, est connu depuis longtemps pour ses tactiques brutales dans la lutte contre les insurrections et les groupes armés ethniques, notamment en ciblant délibérément des civils considérés comme leur base de soutien. Mais la montée récente des milices PDF, souvent armées d’un peu plus que des armes artisanales et des connaissances locales, a déclenché une nouvelle vague de violence. L’armée a lancé une contre-offensive de plus en plus sanglante, lançant des frappes aériennes, incendiant des villages et terrorisant ceux qui s’opposent à sa prise de pouvoir.

Les dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont exprimé leur profonde préoccupation face à la violence en cours au Myanmar lors d’un rassemblement en Indonésie cette semaine, appelant à une « cessation immédiate » des affrontements à la suite d’une attaque le week-end contre un convoi d’aide livrant des fournitures aux résidents déplacés. Le groupe régional continue de dialoguer avec la junte, bien que le régime n’ait pas le droit d’envoyer des représentants aux réunions de haut niveau de l’ASEAN.

La dépravation des récentes attaques a établi des parallèles avec le carnage perpétré par l’armée russe ailleurs, y compris en Ukraine, où des enquêtes sur les crimes de guerre sont en cours. La Russie est l’un des plus grands alliés du Myanmar et lui a fourni du matériel militaire, notamment des jets et des missiles, et les deux armées ont entrepris des exercices conjoints.

« En plus d’avoir acheté beaucoup de matériel russe… je pense qu’ils ont absorbé une sorte de mentalité de combattant de la Russie », a déclaré Richard Horsey, conseiller principal du Myanmar auprès de l’International Crisis Group. « Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin dans le monde pour savoir à quoi cela ressemble : ne pas distinguer les civils des combattants et utiliser une puissance aérienne très lourde. »

Mardi, Human Rights Watch a accusé l’armée d’avoir utilisé une munition à « explosion renforcée » lors d’une frappe aérienne en avril alors que des membres des PDF se rassemblaient avec des habitants à l’extérieur du village de Pa Zi Gyi à Sagaing pour marquer l’ouverture d’un bureau de l’administration de la résistance. Les armes, également connues sous le nom de bombes thermobariques ou à vide, explosent en deux étapes, créant une onde de choc qui dure plus longtemps que celles des explosifs conventionnels.

Plus de 160 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans l’explosion. L’armée a pris la responsabilité de la frappe aérienne à l’époque, mais a nié qu’elle ait tué des civils, affirmant à la place que l’attaque visait des « terroristes ».

Horsey a déclaré que la brutalité croissante de la junte au cours des six derniers mois est conçue pour instiller « la terreur et l’intimidation » dans la communauté au sens large. « C’est une pièce de théâtre très symbolique de l’armée conçue pour envoyer le message que nous ferons tout pour rester au pouvoir. La nature graphique des blessures et le nombre de morts peuvent faire partie du point.