La junte malienne lutte pour lutter contre la violence croissante dans une région du nord alors que les soldats de la paix de l’ONU se retirent

BAMAKO, Mali (AP) — Les attaques dans le nord du Mali ont plus que doublé depuis que les soldats de la paix de l’ONU ont achevé la première phase de leur retrait le mois dernier après une décennie de lutte contre les extrémistes islamiques, faisant plus de 150 morts.

Lors d’une attaque effrontée, des militants ont pris pour cible un bateau à passagers à trois étages, tuant 49 civils. Et cette semaine, un autre groupe de rebelles a attaqué des camps de l’armée malienne dans la localité de Lere, à la frontière avec la Mauritanie, faisant plusieurs morts et blessés parmi les forces de sécurité.

Aujourd’hui, les Maliens en fuite craignent que le pire ne soit encore à venir en raison des violences prolongées.

« A Tombouctou, toutes les communautés quittent la ville », a déclaré Fatouma Harber, une habitante de Tombouctou, l’une des zones les plus touchées. « Il y a quelques semaines, une roquette est tombée sur la ville, coûtant la vie à un enfant. Tout le monde pense que cela pourrait tomber sur eux ou sur leurs enfants », a ajouté Harber.

Après plus de trois ans au pouvoir, la junte militaire du Mali peine à lutter contre la violence croissante dans une région du nord durement touchée, après avoir exigé le retrait d’environ 17 000 soldats de maintien de la paix. Dans le même temps, un accord de paix conclu en 2015 avec les rebelles touaregs semble avoir échoué, aggravant la crise sécuritaire.

Selon les analystes, le retrait en cours de la force de l’ONU au Mali depuis 2013 a créé des failles dans l’architecture de sécurité du pays, qui sont surchargées, ce qui a pour conséquence une multiplication des attaques meurtrières de la part des groupes jihadistes et des anciens rebelles, tous en quête de nouvelles opportunités de domination. et contrôler davantage de régions.

La fréquence des attaques violentes n’a jamais été aussi grave depuis 2020, lorsque le pays a enregistré le premier des deux coups d’État qui ont ouvert la voie à la junte actuelle, selon Mahamadou Bassirou Tangara, analyste de la sécurité malienne et chercheur pour le Conflict Research Network West Africa. .

« Les attaques se multiplient et les groupes armés mènent des attaques contre des civils – ce n’est pas nouveau, mais (ce qui est nouveau, c’est) la fréquence et l’intensité », a déclaré Tangara.

Le Mali a connu en moyenne quatre attaques violentes par jour depuis le début de l’année, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données de l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), une base de données de premier plan sur les conflits autour du pays. monde. Mais la situation est pire dans la région du nord du pays, durement touchée, comme dans la ville de Gao, où les hostilités se sont concentrées. Les attaques dans cette partie du Mali ont plus que doublé depuis le 25 août, date à laquelle la première phase du retrait des casques bleus de l’ONU a été achevée, faisant plus de 150 morts.

Les rebelles touareg ont revendiqué la responsabilité d’une récente attaque contre une importante base militaire malienne – une rareté qui, selon les analystes, témoigne de l’échec de l’accord de paix crucial signé avec les rebelles qui avaient autrefois chassé les forces de sécurité du nord du Mali alors qu’elles cherchaient à créer l’État. de l’Azawad là-bas.

Connu sous le nom de Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), les rebelles ont également affirmé avoir temporairement capturé certaines parties de Bourem, dans la région de Gao, où se regroupaient des soldats maliens. Le gouvernement malien les a qualifiés de « groupe terroriste », tout en accusant l’armée de violer son accord de sécurité.

Bien qu’il soit l’un des principaux producteurs d’or d’Afrique, le Mali est classé au sixième rang des pays les moins développés au monde. Alors que près de la moitié de ses 22 millions d’habitants vivent en dessous du seuil national de pauvreté, un nombre encore plus grand d’entre eux sont confrontés à une crise humanitaire croissante en raison de la violence.

Plus d’un tiers des citoyens maliens ont déjà besoin d’une aide humanitaire en raison des combats, selon l’organisation humanitaire Mercy Corps, et un nombre croissant d’habitants des zones chaudes de violence sont contraints de choisir entre rester dans leurs villages pour conserver leur moyens de subsistance au risque d’être tués ou de fuir vers un lieu sûr.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déjà enregistré plus de 33 000 personnes qui ont fui les régions de Tombouctou et de Taoudeni, dans le nord du Mali, vers la Mauritanie et l’Algérie pour échapper aux violences.

Les organisations affiliées à Al-Qaida et au groupe État islamique au Mali ont presque doublé le territoire qu’elles contrôlent là-bas en moins d’un an, selon un récent rapport de l’ONU, soulevant des questions chez certains quant à l’efficacité de la force de maintien de la paix de l’ONU. Appelée MINUSMA, elle est finalement devenue la mission de l’ONU la plus dangereuse au monde.

Après avoir été invité par le gouvernement militaire du Mali en juin à quitter le pays, plus de 30 % de son personnel devrait se retirer d’ici fin septembre, selon la porte-parole de la MINUSMA, Fatoumata Kaba. L’opération se termine officiellement le 1er janvier.

Le groupe de mercenaires russes Wagner a également contribué à lutter contre la violence au Mali, ont déclaré des responsables diplomatiques et sécuritaires.

Le chef militaire du Mali, le colonel Assimi Goita, a récemment posé avec le président russe Vladimir pour une photo publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Cela a rappelé à beaucoup le partenariat existant entre le Mali et la Russie.

Tout soutien de Wagner n’a pas été suffisant et ne peut combler le vide sécuritaire créé par le retrait de la MINUSMA, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South Marocain, groupe de réflexion. Il a déclaré que dans la région du nord du Mali, durement touchée, les forces de sécurité ne peuvent limiter leur offensive qu’à « quelques frappes aériennes (sans) aucune opération au sol contre les forces (rebelles) du CSP », a ajouté Lyammouri.

Alors que les soldats de la paix de l’ONU se dirigent désormais vers le Mali, Ryan Cummings, directeur de Signal Risk, une société de conseil en sécurité axée sur l’Afrique, a déclaré que la « capacité du pays à restreindre les groupes militants » serait limitée.

« Le retrait de la MINUSMA devrait détériorer un environnement de sécurité déjà précaire au Mali, ce qui pourrait potentiellement avoir des implications de grande envergure sur l’environnement économique et politique du pays, en particulier en ce qui concerne la transition politique prévue au Mali », a déclaré Cummings.

Chinedu Asadu a contribué à ce rapport depuis Abuja, Nigeria.

