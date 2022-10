La junte guinéenne s’accorde avec le bloc pour organiser un vote début 2025

CONAKRY, Guinée (AP) – Le gouvernement dirigé par le leader du coup d’État guinéen est parvenu à un accord vendredi soir avec les médiateurs régionaux d’Afrique de l’Ouest sur un calendrier pour la tenue de nouvelles élections dans un peu plus de deux ans.

Le bloc régional connu sous le nom de CEDEAO a passé plus d’un an à négocier avec le gouvernement du colonel Mamady Doumbouya à la suite du coup d’État de septembre 2021 et a imposé des sanctions aux dirigeants de la junte. On ne savait pas dans l’immédiat dans quel délai ceux-ci pourraient être levés.

La junte a initialement proposé une transition de trois ans, qui a été rejetée par les médiateurs régionaux qui avaient déjà obtenu des accords de transition de deux ans après des coups d’État similaires au Mali et au Burkina Faso. L’horloge de deux ans de la Guinée commence en janvier, avec des élections prévues au début de 2025.

Pour certains, la nouvelle a été douce-amère alors que les manifestations protestant contre la durée de la transition en Guinée sont devenues meurtrières, dont trois tués jeudi.

« Il a fallu plus de 17 morts pour arriver à un consensus », se plaint Aly Baldé, dont le frère a été abattu à Conakry.

La Guinée est devenue le deuxième pays touché par un récent coup d’État en Afrique de l’Ouest, un peu plus d’un an après que la junte militaire malienne a renversé le dirigeant démocratiquement élu de ce pays. Depuis lors, le Burkina Faso a connu deux coups d’État.

Le Burkina Faso et le Mali se sont déjà mis d’accord avec la CEDEAO sur les dates des élections – celles du Mali devraient se tenir d’ici mars 2024, mais la situation au Burkina Faso est désormais mise en doute après le dernier coup d’État.

Un accord avait été conclu avec l’homme qui a renversé le président du Burkina Faso pour la première fois en janvier pour organiser un vote d’ici juillet 2024. Mais il reste à voir si le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir le 30 septembre, honorera pleinement cet accord.

La CEDEAO a déclaré que le Mali, la Guinée et le Burkina Faso resteraient tous suspendus du bloc jusqu’à la tenue des élections.

Au-delà de la fixation des dates, la CEDEAO a également exprimé des inquiétudes quant à la forme que prendront les futures élections et si les putschistes devenus présidents par intérim seront autorisés à se présenter comme candidats.

Plus tôt ce mois-ci, Doumbouya a réitéré que ni lui ni aucun membre de la junte ou du gouvernement de transition ne participerait aux éventuelles élections prévues d’ici janvier 2025.

Doumbouya est devenu le leader après que des soldats mutins ont renversé le président Alpha Condé l’année dernière.

Condé avait remporté une élection historique en 2010 après des décennies de dictature et de régime d’homme fort en Guinée, pour finalement tenter de briguer un troisième mandat. Il a affirmé que les limites de mandats du pays ne s’appliquaient pas à lui. Alors qu’il réussit à décrocher un troisième mandat, il est renversé neuf mois plus tard.

___

La rédactrice d’Associated Press Krista Larson à Dakar, au Sénégal, a contribué à ce rapport.

Boubacar Diallo, Associated Press