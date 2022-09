La junte d’un pays d’Afrique de l’Ouest renversée par un coup d’État — RT World News

Une faction de l’armée burkinabé a pris le pouvoir à Ouagadougou vendredi, lors d’un deuxième coup d’État dans ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis le début de 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré a remplacé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba à la tête de la junte militaire. , citant son incapacité à faire face à une insurrection militante islamiste.

« Face à la dégradation de la situation, nous avons tenté à plusieurs reprises d’amener Damiba à recentrer la transition sur la question sécuritaire », Traoré a déclaré dans un communiqué qu’il a lu à la télévision nationale vendredi soir, annonçant la prise de contrôle. Damiba avait rejeté les propositions des officiers et poursuivi les politiques qui avaient conduit à la chute du gouvernement précédent, a-t-il ajouté.

« Les actions de Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s’éloignaient de ce que nous avions prévu de faire. Nous avons décidé ce jour de supprimer Damiba », dit Traoré.

La nouvelle junte s’est engagée à maintenir tous les engagements du Burkina Faso et a exhorté la population civile « pour vaquer à leurs occupations en paix. Cependant, les frontières du pays ont été fermées indéfiniment et toutes les activités politiques et de la société civile suspendues.















L’annonce de Traoré est intervenue après plusieurs heures de coups de feu à Ouagadougou et une affirmation du porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo selon laquelle des négociations étaient en cours pour résoudre un “crise interne”.

“L’ennemi qui attaque notre pays ne veut que la division entre Burkinabés”, dit Bilgo.

Damiba – qui a fait ses études en France – a dirigé le coup d’État du 24 janvier qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré. À l’époque, il avait promis un processus de deux ans pour ramener le pays à la démocratie.

Certains militants burkinabés ont salué le coup d’État. “Les gens s’attendaient à un vrai changement” François Beogo du Mouvement pour la refondation du Burkina Faso, a déclaré à AP, ajoutant que Damiba avait « a montré ses limites » durant ses neuf mois au pouvoir.















Le Burkina Faso a une population d’environ 20 millions d’habitants et est enclavé entre le Mali et le Niger au nord, et le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire au sud. Avec ses voisins du nord, il a été touché par l’insurrection de militants alliés à Al-Qaïda et à l’État islamique (IS, anciennement groupe terroriste ISIS), qui se serait intensifiée cette année.

La France, l’ancienne puissance coloniale de la région, a envoyé un corps expéditionnaire baptisé “Opération Barkhane” pour combattre les terroristes islamistes, sans grand progrès. Elle a récemment été réduite et renommée Task Force Takuba, après que le Mali a ordonné le départ de toutes les troupes françaises et accusé Paris d’aider les terroristes.