La junte du Burkina Faso prolonge son pouvoir jusqu’en 2029

La junte militaire du Burkina Faso a prolongé son règne au moins jusqu’en 2029, abandonnant les élections initialement promises cette année au milieu d’une violente insurrection qui a ravagé le pays.

Cette décision renforce le contrôle du régime sur ce pays d’Afrique de l’Ouest bien au-delà de la période de transition de 21 mois convenue lors de sa prise de pouvoir lors d’un coup d’État il y a deux ans.

Le leader par intérim Ibrahim Traoré a signé samedi soir une nouvelle charte, qui entrera en vigueur le 2 juillet. L’homme de 36 ans deviendra président et « chef suprême » des forces armées et pourra se présenter aux élections chaque fois qu’elles auront lieu.

La charte, convenue après des discussions avec les législateurs, les forces de sécurité et les groupes religieux et de la société civile pour la plupart fidèles au régime militaire, consolide le pouvoir de la junte au pouvoir, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui dirige le Burkina Faso depuis 2022.

Le premier coup d’État du PMSR a eu lieu en janvier 2022 lorsqu’il a renversé le gouvernement civil du président Roch Kaboré. Ce coup d’État a été mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a été évincé huit mois plus tard par Traoré, un capitaine de l’armée.

Ibrahim Traoré est représenté serrant la main de Vladimir Poutine. Les dirigeants de la junte abandonnent les accords de sécurité avec leurs partenaires occidentaux en faveur de liens plus étroits avec la Russie © Ute Grabowsky/IMAGO/photothek/Reuters

La junte affirme avoir pris le pouvoir pour rétablir l’ordre dans un pays de 22,7 millions d’habitants, en proie aux attaques des insurgés islamistes.

Une vague de coups d’État dans la région a entraîné un réalignement des alliances, les dirigeants de la junte abandonnant les accords de sécurité avec leurs partenaires occidentaux, comme la France et les États-Unis, au profit de liens plus étroits avec la Russie.

Les pays du Sahel, la bande semi-aride au sud du Sahara, comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont attaqués depuis plus d’une décennie par des groupes islamistes affiliés à l’EI, à Al-Qaïda et à d’autres insurgés.

Les trois pays ont connu des coups d’État depuis 2020, dans le cadre d’une tendance plus large de prises de pouvoir militaires en Afrique de l’Ouest et centrale, alors que les défis de sécurité et les troubles économiques alimentent le mécontentement à l’égard de la démocratie dans la région.

Le Burkina Faso est devenu le centre de la violence dans la région, avec environ 10 pour cent de la population déplacée par les insurgés et le gouvernement ne contrôlant qu’environ 40 pour cent de son territoire.

Traoré a déclaré qu’il n’organiserait pas d’élections dans le pays tant que la sécurité ne s’améliorerait pas, bien qu’il ait promis, lors de l’arrivée au pouvoir de la junte, qu’un vote aurait lieu en juillet 2024. La charte laisse ouverte la possibilité d’un vote avant le nouveau mandat de transition de cinq ans. la période se termine.

La transition prolongée est un autre coup dur pour les efforts de la Communauté économique régionale des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), qui tente de restaurer un régime démocratique dans les pays dirigés par la junte.

Les membres de la Cedeao, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont tous dirigés par des juntes militaires, qui ont menacé de se retirer du bloc. Le Mali, dirigé par un régime militaire depuis 2020, a proposé plus tôt ce mois-ci de retarder sa transition de trois ans supplémentaires.