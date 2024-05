La junte du Burkina Faso prolonge de 5 ans son mandat de transition

DAKAR, Sénégal (AP) — Le chef militaire de Burkina Faso restera en fonction pendant encore cinq ans après la signature d’une nouvelle charte après des consultations nationales dans la capitale samedi.

Des représentants de la société civile, des forces de sécurité et de défense et des députés de l’Assemblée de transition ont participé aux pourparlers de Ouagadougou, que la plupart des partis politiques ont boycottés.

« La durée de la transition est fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024 », a déclaré le colonel Moussa Diallo, président du comité d’organisation du processus de dialogue national, dans un discours prononcé à l’issue des pourparlers.

Le Burkina Faso fait partie d’une liste croissante de pays d’Afrique de l’Ouest où l’armée a pris le pouvoir, accusant les gouvernements élus de ne pas tenir leurs promesses. La junte actuelle a pris le pouvoir en septembre 2022 en renversant le régime militaire du lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba environ huit mois après avoir organisé un coup d’État visant à renverser le président démocratiquement élu Roch Marc Kaboré.

Le gouvernement de transition dirige le Burkina Faso selon une constitution approuvée par une assemblée nationale qui comprenait des officiers de l’armée, des groupes de la société civile et des chefs traditionnels et religieux. La junte s’était fixé pour objectif d’organiser des élections pour ramener le pays à un régime démocratique d’ici juillet 2024.

Le capitaine Ibrahim Traoré a été nommé président de transition. Cependant, depuis sa création, la junte a eu du mal mettre fin aux défis sécuritaires du Burkina Faso – la raison même qui, selon lui, l’a poussé à prendre le pouvoir en septembre 2022. Environ la moitié du territoire du Burkina Faso reste hors du contrôle du gouvernement.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest a été ravagé par la multiplication des attaques perpétrées par des extrémistes musulmans liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les violences ont tué des milliers de personnes, déplacé plus de 2 millions de personnes et poussé des dizaines de milliers de personnes au bord de la famine.

Frustrée par l’absence de progrès au fil des années d’assistance militaire occidentale, la junte a liens militaires rompus avec la France, ancien dirigeant colonial, et s’est tourné vers la Russie pour obtenir un soutien en matière de sécurité.

Traoré pourra se présenter aux élections à la fin de la période de transition de cinq ans, selon la nouvelle charte. Toutefois, la charte conserve également la possibilité d’organiser des élections avant la fin de la période de transition.