La junte birmane va libérer l’ancien ambassadeur britannique, conseiller australien et journaliste japonais

Près de 6 000 prisonniers des prisons du Myanmar.

Parmi eux figurent un ancien ambassadeur britannique, un journaliste japonais et un conseiller économique australien.

Sean Turnell travaillait comme conseiller du chef civil du Myanmar Aung San Suu Kyi lorsqu’il a été arrêté.

L’armée birmane a annoncé jeudi qu’elle libérerait près de 6 000 prisonniers, dont un ancien ambassadeur britannique, un journaliste japonais et un conseiller économique australien dans une rare branche d’olivier de la junte isolée.

Le pays d’Asie du Sud-Est est en ébullition depuis le coup d’État militaire en 2021 et une répression sanglante de la dissidence qui a vu des milliers de personnes emprisonnées.

Des dizaines de ressortissants étrangers ont été pris dans la répression.

L’ancienne émissaire britannique Vicky Bowman, le conseiller économique australien Sean Turnell et le journaliste japonais Toru Kubota “seront libérés à l’occasion de la fête nationale”, a déclaré à l’AFP un officier supérieur.

“Au total, 5 774 prisonniers dont quelque 600 femmes détenues seront libérés”, ont-ils indiqué, révisant un chiffre antérieur d’environ 700.

Ils n’ont pas précisé combien de personnes graciées avaient été arrêtées lors de la répression militaire contre la dissidence.

Bowman, qui a été ambassadrice de 2002 à 2006, a été détenue avec son mari en août pour avoir omis de déclarer qu’elle vivait à une adresse différente de celle indiquée sur son certificat d’enregistrement d’étranger.

Ils ont ensuite été emprisonnés pendant un an.

Son mari, l’éminent artiste Htein Lin, sera également libéré, a indiqué le responsable.

Sean Turnell travaillait comme conseiller du chef civil du Myanmar Aung San Suu Kyi lorsqu’il a été arrêté peu après le coup d’État de février de l’année dernière.

En septembre, lui et Suu Kyi ont été reconnus coupables par un tribunal fermé de la junte d’avoir enfreint la loi sur les secrets officiels et emprisonnés pendant trois ans chacun.

Kubota, 26 ans, a été arrêté en juillet près d’un rassemblement antigouvernemental à Yangon avec deux citoyens du Myanmar et emprisonné pendant 10 ans.

Une source à l’ambassade du Japon au Myanmar a déclaré à l’AFP qu’ils avaient “été informés que M. Kubota serait libéré aujourd’hui” par les autorités de la junte.

Kubota partirait pour le Japon “aujourd’hui”, ont-ils ajouté.

Kubota est le cinquième journaliste étranger à être détenu au Myanmar, après les citoyens américains Nathan Maung et Danny Fenster, Robert Bociaga de Pologne et Yuki Kitazumi du Japon – qui ont tous été libérés et expulsés par la suite.

En mars, 48 ​​journalistes étaient toujours détenus dans tout le pays, selon le groupe de surveillance Reporting ASEAN.

Des familles et des amis souhaitant que leurs proches soient inclus dans l’amnistie se sont rassemblés devant la prison d’Insein à Yangon, ont indiqué des journalistes de l’AFP.

San San Aye a déclaré qu’elle attendait que ses frères et sœurs soient libérés.

Elle a déclaré à l’AFP :

Trois d’entre eux ont été condamnés à trois ans chacun il y a huit mois.

“Leurs enfants attendent à la maison. Nous serons plus qu’heureux s’ils sont libérés.”

Kyaw Htay a déclaré que son fils avait été condamné à trois ans pour avoir partagé des messages anti-coup d’État sur les réseaux sociaux.

“J’espère qu’il sera libéré aujourd’hui”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“La libération du professeur Turnell est une nouvelle remarquable après avoir été retenu en otage par le régime, et sa famille et ses amis seront ravis”, a déclaré à l’AFP l’analyste indépendant David Mathieson.

Des proches se tiennent devant la prison d’Insein en attendant la libération des prisonniers à Yangon. AFP STR, AFP

Mais il a déclaré que la junte « ne montre aucun signe de réforme et qu’une amnistie massive ne l’absout pas des atrocités commises depuis le coup d’État ».

“Des milliers de personnes emprisonnées depuis le coup d’État au Myanmar n’ont rien fait de mal et n’auraient jamais dû être emprisonnées”, a déclaré le porte-parole du bureau régional d’Amnesty.

Trois anciens ministres du gouvernement renversé de Suu Kyi et le citoyen américano-birman détenu Kyaw Htay Oo seront également libérés, a déclaré le responsable de la junte.

La répression de l’armée contre la dissidence depuis qu’elle a renversé le gouvernement de Suu Kyi a fait plus de 2 300 morts parmi les civils, selon un groupe de surveillance local.

La junte accuse les combattants anti-coup d’Etat d’avoir tué près de 3 900 civils.