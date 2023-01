La junte birmane s’en prend aux critiques et remercie ses voisins pour leur aide

Le Myanmar a célébré son 75e jour de l’indépendance.

Le chef de la junte Min Aung Hlaing a remercié les alliés de la Chine, de l’Inde, de la Thaïlande, du Laos et du Bangladesh pour leur coopération.

L’armée a pris le contrôle du pays en 2021 et a arrêté la lauréate du prix Nobel Aung Sang Suu Kyi.

Mercredi, le chef de la junte du Myanmar a fustigé des pays pour leur intervention dans les affaires de son pays tout en remerciant les autres pour leur coopération “positive”, notant qu’il travaillait en étroite collaboration avec des voisins tels que la Chine, l’Inde et la Thaïlande.

Le pays d’Asie du Sud-Est est confronté à un isolement international et à des sanctions imposées par l’Occident depuis que l’armée a pris le pouvoir d’un gouvernement démocratiquement élu dirigé par la lauréate du prix Nobel Aung Sang Suu Kyi il y a près de deux ans.

“Je tiens à remercier certains pays, organisations et individus internationaux et régionaux qui ont positivement coopéré avec nous (…) au milieu de toutes les pressions, critiques et attaques”, a déclaré le général Min Aung Hlaing dans un discours prononcé à l’occasion de l’anniversaire du Myanmar. 75e jour de l’indépendance.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec des pays voisins tels que la Chine, l’Inde, la Thaïlande, le Laos et le Bangladesh. Nous travaillerons ensemble pour la stabilité et le développement des frontières”, a déclaré Min Aung Hlaing dans un discours télévisé lors d’un défilé de la fête nationale dans la capitale Naypyitaw.

LIRE | Wirathu, le moine “bouddhiste ben Laden”, remporte un prix pour “le bien de l’Union du Myanmar”

Le Myanmar est plongé dans le chaos depuis que l’armée a pris le pouvoir du gouvernement de Suu Kyi le 1er février 2021, l’a détenue ainsi que d’autres responsables et a répondu aux manifestations et à la dissidence pro-démocratie avec une force brutale, déplaçant des centaines de milliers de personnes.

Alors que les manifestations de rue sont désormais rares après des répressions sanglantes, l’armée est impliquée dans des affrontements presque quotidiens avec les forces ethniques minoritaires et l’insécurité s’est propagée à des pans entiers du pays alors que les membres d’une soi-disant Force de défense populaire ont pris les armes pour lutter pour un retour. à la démocratie.

Pendant ce temps, Suu Kyi a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation de corruption à la fin de l’année dernière et emprisonné pendant sept ans supplémentaires, concluant un marathon de procès condamnés à l’échelle internationale comme une imposture conçue pour tenir à distance la plus grande menace de la junte au milieu d’une résistance nationale généralisée à son régime.

Suu Kyi est détenue dans une prison de Naypyitaw à l’isolement et l’armée insiste sur le fait qu’elle a bénéficié d’une procédure régulière devant un tribunal indépendant.

Les autorités libèrent généralement certains prisonniers pour marquer le jour où le Myanmar a déclaré son indépendance de la domination britannique. Cependant, il n’était pas immédiatement clair si l’armée libérerait des détenus politiques cette fois-ci.

Les États-Unis, l’Union européenne et des pays comme la Grande-Bretagne et le Canada ont imposé des sanctions à l’armée birmane et à des individus réputés avoir aidé la junte à prendre le pouvoir.

Dans une autre réprimande, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté le mois dernier sa première résolution sur le Myanmar en 74 ans, exigeant la fin de la violence et la libération par la junte de tous les détenus politiques.

Bulletin Quotidien Bonjour, S.A. Rejoignez le million de lecteurs de News24 qui se sont inscrits pour recevoir les meilleures histoires incontournables du jour dans leur boîte de réception. Rejoignez-les et recevez des nouvelles premium, tous les jours de la semaine à 6 heures du matin. S’inscrire

Se référant à la pression internationale, Min Aung Hlaing a dénoncé ce qu’il a qualifié de “perturbations de la part de pays et d’organisations qui veulent intervenir dans les affaires intérieures du Myanmar”.

Pourtant, la junte a maintenu un certain soutien international. Le Conseil de sécurité de l’ONU reste divisé sur la manière de gérer la crise au Myanmar, la Chine et la Russie s’opposant à une action énergique. Ils se sont également tous deux abstenus lors du vote du mois dernier sur une résolution, avec l’Inde.

La Thaïlande a également organisé des pourparlers régionaux le mois dernier pour discuter de la crise, y compris de rares apparitions internationales de ministres de la junte, alors même que plusieurs membres clés de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, qui ont critiqué la junte, n’y ont pas participé.

L’ASEAN dirige les efforts de paix diplomatiques et les généraux du Myanmar ont été exclus des rassemblements de haut niveau du bloc pour ne pas avoir honoré les promesses d’entamer des pourparlers avec des opposants liés au gouvernement renversé de Suu Kyi.