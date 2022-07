La junte birmane exécute quatre militants pour la démocratie, selon les médias officiels

Commentez cette histoire Commentaire

La junte militaire du Myanmar a exécuté quatre militants pro-démocratie, ont rapporté les médias officiels, procédant à ses premières exécutions en plus de trois décennies et défiant les appels internationaux à la retenue. Les quatre hommes comprenaient deux militants de haut niveau : Kyaw Min Yu, également connu sous le nom de Ko Jimmy, qui s’est fait connaître lors d’une série de soulèvements étudiants en 1988, et Phyo Zeya Thaw, un artiste hip-hop devenu député largement admiré parmi les Les jeunes du Myanmar.

Phyo Zeya Thaw, 41 ans, et Ko Jimmy, 53 ans, ont été reconnus coupables de terrorisme et condamnés à mort lors de procès à huis clos l’automne dernier. Les deux autres hommes exécutés étaient Hla Myo Aung et Aung Thura Zaw, ont rapporté les médias officiels, qui ont été reconnus coupables du meurtre d’un informateur militaire présumé.

La rébellion du Myanmar, divisée, dépassée en armes et en infériorité numérique, se bat

Moe Zaw Oo, membre du gouvernement d’unité nationale – une alliance de groupes anti-junte, dont beaucoup sont en exil – a déclaré que les responsables du NUG avaient été alertés des exécutions tôt lundi. “C’est incroyable. … Cela ne fera que créer plus de violence à travers le pays », a déclaré Moe Zaw Oo au Washington Post.

Aung Myo Min, autre ministre du NUG et éminente militante des droits de l’homme, écrit sur Twitter qu’il était “extrêmement attristé” par la nouvelle. “De quoi d’autre avons-nous besoin pour prouver à quel point l’armée meurtrière du Myanmar est cruelle ?” il a écrit.

La junte militaire n’a pas immédiatement confirmé les décès avant une conférence de presse prévue lundi.

L’armée du Myanmar a pris le pouvoir pour la première fois en 1962, mais a progressivement relâché son emprise, permettant des élections générales et un afflux d’entreprises internationales, qui ont initié le pays à la technologie numérique et aux médias sociaux. Dirigés par la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, les politiciens de l’opposition de la Ligue nationale pour la démocratie sont arrivés au pouvoir en 2015, mais leur règne a été de courte durée. Les militaires ont violemment repris le contrôle en février 2021.

L’armée du Myanmar n’a pas utilisé la peine de mort depuis plus de 30 ans, mais au milieu d’une campagne violente – et jusqu’à présent infructueuse – pour éradiquer la résistance, les autorités se tournent vers de nouvelles formes d’intimidation, selon les experts.

Au moins 117 personnes ont été condamnées à mort au cours de l’année écoulée, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation à but non lucratif du Myanmar qui suit et tente de vérifier le statut des personnes détenues par la junte.

Les exécutions des militants pro-démocratie ont été condamnées lundi par les défenseurs des droits de l’homme et la communauté internationale.

« La barbarie de la junte et son mépris total pour la vie humaine sont pleinement exposés ici. Il y en a beaucoup, beaucoup d’autres qui ont été injustement condamnés à mort depuis le coup d’État par ces tribunaux militaires secrets, et cet acte a un effet dissuasif sur le mouvement pro-démocratie », a déclaré Manny Maung, chercheur à Human Rights Watch qui se concentre sur Myanmar, a déclaré dans un e-mail.

Le groupe de défense a appelé les États-Unis, l’Europe et d’autres à exiger la “libération immédiate de tous les prisonniers politiques” et à mettre en place des mesures qui stopperaient le flux de revenus vers la junte militaire.

Tom Andrews, le rapporteur spécial de l’ONU pour le Myanmar, a dit dans une déclaration qu’il était “indigné et dévasté” par la nouvelle.

« Ces actes dépravés doivent être un tournant pour la communauté internationale », a-t-il déclaré.