La junte birmane exécute 4 militants pour la démocratie, provoquant l’indignation internationale

La junte militaire du Myanmar a exécuté quatre militants pour la démocratie accusés d’avoir aidé à commettre des “actes terroristes”, a-t-elle déclaré lundi, déclenchant une condamnation généralisée des premières exécutions dans ce pays d’Asie du Sud-Est depuis des décennies.

Condamnés à mort lors de procès à huis clos en janvier et avril, les quatre hommes avaient été accusés d’avoir aidé des milices à combattre l’armée qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État l’année dernière et a déclenché une répression sanglante contre ses opposants.

Le gouvernement d’unité nationale (NUG) du Myanmar, une administration fantôme interdite par la junte au pouvoir, a condamné les exécutions et appelé à une action internationale contre la junte.

“Extrêmement attristé (…) condamner la cruauté de la junte”, a déclaré à Reuters Kyaw Zaw, porte-parole du bureau du président du NUG, dans un message. “La communauté mondiale doit punir leur cruauté.”

Parmi les personnes exécutées figuraient la figure de la démocratie Kyaw Min Yu, mieux connu sous le nom de Jimmy, et l’ancien député et artiste hip-hop Phyo Zeya Thaw, a déclaré le journal Global New Light of Myanmar.

Kyaw Min Yu, 53 ans, et Phyo Zeya Thaw, un allié de 41 ans de la dirigeante déchue du Myanmar Aung San Suu Kyi, ont perdu leurs appels contre les condamnations en juin. Les deux autres exécutés étaient Hla Myo Aung et Aung Thura Zaw.

Kyaw Min Yu, un militant pro-démocratie, arrive à l’aéroport de Yangon en 2012, accueilli par sa femme et sa fille après sa sortie de prison. Yu faisait partie des quatre hommes récemment exécutés par la junte birmane. (Photo d’archives/Associated Press)

“Ces exécutions équivalent à des privations arbitraires de vies et sont un autre exemple du bilan atroce du Myanmar en matière de droits humains”, a déclaré Erwin Van Der Borght, directeur régional d’Amnesty International.

“Les quatre hommes ont été condamnés par un tribunal militaire dans le cadre de procès hautement secrets et profondément inéquitables. La communauté internationale doit agir immédiatement car plus de 100 personnes seraient dans le couloir de la mort après avoir été condamnées dans le cadre d’une procédure similaire.”

Thazin Nyunt Aung, l’épouse de Phyo Zeyar Thaw, a déclaré qu’elle n’avait pas été informée de l’exécution de son mari. D’autres proches n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter.

“Je suis de tout cœur avec leurs familles, leurs amis et leurs proches, ainsi qu’avec toutes les personnes au Myanmar qui sont victimes de l’escalade des atrocités commises par la junte”, a déclaré le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme au Myanmar, Tom Andrews, dans un communiqué.

Les hommes avaient été détenus dans la prison d’Insein datant de l’époque coloniale et une personne au courant des événements a déclaré que leurs familles s’y étaient rendues vendredi dernier. Un seul parent a été autorisé à parler aux détenus via la plateforme en ligne Zoom, a ajouté la source.

Les médias officiels du Myanmar ont rapporté les exécutions lundi et le porte-parole de la junte Zaw Min Tun a ensuite confirmé les exécutions à Voice of Myanmar. Ni l’un ni l’autre n’a donné de détails sur le calendrier.

Les exécutions précédentes au Myanmar se sont faites par pendaison.

Un groupe d’activistes, l’Assistance Association of Political Prisoners (AAPP), a déclaré que les dernières exécutions judiciaires au Myanmar remontaient à la fin des années 1980.

La junte défend la peine de mort

Le mois dernier, le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, a défendu la peine de mort, affirmant qu’elle était justifiée et utilisée dans de nombreux pays.

“Au moins 50 civils innocents, sans compter les forces de sécurité, sont morts à cause d’eux”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse télévisée.

“Comment pouvez-vous dire que ce n’est pas la justice?” Il a demandé. “Les actions requises doivent être effectuées dans les moments requis.”

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen, président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a appelé dans une lettre en juin le chef de la junte Min Aung Hlaing à ne pas procéder aux exécutions, relayant la profonde inquiétude des voisins du Myanmar.

La dirigeante évincée Aung San Suu Kyi, photographiée en 2019, a dirigé le Myanmar pendant cinq ans, pendant une courte période de démocratie provisoire, avant d’être chassée du pouvoir lors d’un coup d’État en février 2021 par l’armée, qui a dirigé l’ancienne colonie britannique pendant cinq ans. les six dernières décennies. (Fred Dufour/Getty Images)

La junte a condamné les déclarations étrangères sur les ordres d’exécution comme étant “imprudentes et ingérantes”.

Le Myanmar est plongé dans le chaos depuis le coup d’État de l’année dernière, le conflit s’étendant à tout le pays après que l’armée a écrasé des manifestations pour la plupart pacifiques dans les villes.

“Depuis plus d’un an maintenant, les autorités militaires du Myanmar se livrent à des exécutions extrajudiciaires, à la torture et à toute une gamme de violations des droits de l’homme”, a ajouté Van Der Borght.

“L’armée ne continuera à piétiner la vie des gens que si elle n’est pas tenue pour responsable.”

L’AAPP affirme que plus de 2 100 personnes ont été tuées par les forces de sécurité depuis le coup d’État. La junte dit que ce chiffre est exagéré.

La véritable image de la violence a été difficile à évaluer car les affrontements se sont étendus à des zones plus reculées où des groupes d’insurgés appartenant à des minorités ethniques combattent également l’armée.