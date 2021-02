YANGON, Myanmar (AP) – Un membre éminent du parti au pouvoir déchu du Myanmar est devenu le dernier homme politique éminent arrêté alors que le nouveau gouvernement militaire du pays fait face à une résistance continue à sa prise du pouvoir.

Win Htein, 79 ans, est un confident de longue date du leader déchu Aung San Suu Kyi et avait publiquement appelé à la désobéissance civile en opposition au coup d’État de lundi.

Il a été arrêté à son domicile à Yangon et emmené dans la capitale Naypyitaw, a déclaré vendredi Kyi Toe, un porte-parole du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi, sur sa page Facebook.

Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, au moins 133 fonctionnaires ou législateurs et 14 militants de la société civile ont été arrêtés par l’armée dans le cadre de sa prise de pouvoir. La NLD a déclaré que Suu Kyi et le président déchu Win Myint sont détenus sous des accusations qui permettent leur détention jusqu’à la mi-février.

Win Htein a déclaré vendredi au service en langue birmane de la radio britannique BBC qu’il était détenu pour sédition, passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie.

«Ils n’aiment pas ce dont je parle. Ils ont peur de ce que je dis », a-t-il déclaré à la BBC.

Jeudi matin, le gouvernement militaire avait bloqué l’accès à Facebook dans un effort évident pour contrecarrer l’organisation de manifestations. Facebook est le moyen par lequel la plupart des gens accèdent à Internet au Myanmar et la société a demandé instamment qu’il soit restauré.

Pourtant, des signes de résistance étaient évidents. Le personnel médical a déclaré qu’il ne travaillerait pas pour le gouvernement militaire. Des graffitis anti-coup d’État sont apparus à Yangon ainsi que des manifestations éclair dans les rues, et une manifestation animée d’une vingtaine de personnes s’est produite devant une école de médecine à Mandalay. Trois personnes y ont été arrêtées et des publications sur Twitter qui n’ont pas pu être vérifiées ont indiqué que des personnes avaient également été arrêtées à cause des manifestations de Yangon.

Des milliers de personnes dans la capitale Naypyitaw se sont jointes à un rassemblement de soutien au coup d’État militaire jeudi, le dernier d’un certain nombre d’événements qui visent à projeter une image de l’acceptation populaire de la prise de pouvoir.

La prise de contrôle a été critiquée par le président Joe Biden et d’autres personnes au niveau international qui ont fait pression pour que le gouvernement élu soit rétabli.

« L’armée birmane devrait abandonner le pouvoir qu’elle a saisi, libérer les avocats, les militants et les fonctionnaires qu’elle a détenus, lever les restrictions sur les télécommunications et s’abstenir de toute violence », a déclaré jeudi Biden au département d’État américain à Washington, en utilisant l’ancien nom du Myanmar.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, dans sa première déclaration sur la question, «a souligné la nécessité de maintenir les institutions et processus démocratiques, de s’abstenir de toute violence et de respecter pleinement les droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’état de droit. Alors que les États-Unis et d’autres ont décrit les actions de l’armée comme un coup d’État, la déclaration unanime du Conseil de sécurité ne l’a pas fait.

L’armée a pris le pouvoir peu de temps avant qu’une nouvelle session du Parlement ne se réunisse lundi, déclarant que ses actions étaient légales et constitutionnelles parce que le gouvernement de Suu Kyi avait refusé de remédier aux irrégularités de vote. La commission électorale d’État avait réfuté les allégations d’irrégularités et confirmé que le parti de Suu Kyi avait remporté une victoire écrasante.

L’armée a remis tous les pouvoirs de l’État entre les mains de la junte, y compris les fonctions législatives, pendant une urgence d’un an. Il a également formé une nouvelle commission électorale pour enquêter sur ses allégations d’irrégularités de vote, pour organiser une nouvelle élection à la fin de l’état d’urgence et pour remettre le pouvoir au vainqueur.

Le Myanmar a été sous régime militaire pendant cinq décennies après un coup d’État de 1962, et les cinq années de Suu Kyi à la tête ont été sa période la plus démocratique depuis lors, malgré l’utilisation continue des lois répressives de l’époque coloniale.