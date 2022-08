La junte birmane accuse l’ancien ambassadeur du Royaume-Uni d’infractions à l’immigration

Les autorités du Myanmar ont allégué que l’adresse que Vicky Bowman avait enregistrée sur son visa ne correspondait pas à sa résidence, selon le communiqué de la junte militaire. Les infractions à la loi sur l’immigration du Myanmar sont passibles d’une peine maximale de cinq ans de prison.

Mercredi soir, Bowman, qui a été la plus haute diplomate du Royaume-Uni au Myanmar de 2002 à 2006, a été arrêtée avec son mari, le ressortissant du Myanmar Htein Lin, selon les médias locaux et une personne à Yangon connaissant la situation.

Le gouvernement militaire du Myanmar n’a initialement pas annoncé les détentions. Cependant, les organes de presse locaux The Irrawaddy et Myanmar Now et l’agence de presse internationale Reuters ont tous rapporté que Bowman pourrait être inculpé en vertu de la loi sur l’immigration du pays.

L’Irrawaddy a rapporté que Bowman et Htein Lin sont détenus à la prison Insein de Yangon.