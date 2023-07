La juge Tamra jette une serviette sur Jennifer Pedranti – Hollywood Life

Voir la galerie





Eh bien, maintenant nous savons pourquoi Juge Tamra jeté sa serviette dedans Jennifer Pédratile visage. Depuis que nous avons posé les yeux sur la bande-annonce de la saison 17, nous nous demandons ce qui a poussé Tammy Sue à bout, et cela a finalement été révélé lors de l’épisode du 19 juillet de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange.

Tout a commencé avec Heather Dubrowle dîner chez Nobu. Emilie Simpson, qui n’est pas allée au Montana avec les autres femmes après avoir été testée positive au COVID-19, a demandé au groupe de lui expliquer ce qui s’était passé pendant leur voyage. Comme les téléspectateurs l’ont vu plus tôt dans l’épisode, plusieurs des dames lui ont déjà dit beaucoup de choses sur ce qui s’était passé, alors nous pensons simplement qu’elle essayait de remuer le pot. Et devine quoi? Ça a marché.

Lorsque le sujet de la relation de Jenn avec Ryan Boyajian est venue, quelques-unes des dames lui ont demandé si elle craignait qu’il la trompe. Elle a dit que c’était certainement une inquiétude, mais si cela se produisait, elle ne le « balayerait pas sous le tapis ». Tamra, cependant, était toujours inquiète et elle l’a dit très clairement à Jenn. « J’ai l’impression que vous avez quitté tout votre monde pour un joueur », a-t-elle déclaré.

Tamra a poursuivi en disant à Jenn qu’elle ne pense pas que Ryan lui restera fidèle parce qu’il est une « pute » et que tout le comté d’Orange le sait. Elle a également dit que Ryan avait organisé une fête qu’elle et son mari Eddy Juge est allé il y a environ deux ou trois ans, où l’un des amis de Ryan est allé voir Eddie et lui a dit: «Regarde ta femme [because] Ryan s’en prend aux femmes mariées.

Jenn a ensuite demandé à Tamra si elle voulait « parler de cette fête » et de ce dont ils ont discuté au téléphone pendant celle-ci. De toute évidence, c’était une sorte de menace, car Jenn a insinué que Tamra avait dit quelque chose qu’elle ne voulait peut-être pas que le groupe – ou Eddie – sache. Mais Tamra l’a exhortée à dire ce qu’elle voulait dire. « Fais-le. Je n’ai rien à cacher », a-t-elle déclaré.

Jenn a poursuivi en insinuant que Tamra avait aussi le béguin pour Ryan. Jenn a dit à Tamra de « regarder », ou elle pourrait révéler ce que Tamra lui a dit en privé. Tamra ne pouvait pas croire que Jenn la menaçait, alors elle a jeté sa serviette au visage de Jenn, s’est levée de son siège et a commencé à la contrarier. Jenn n’a pas donné à Tamra ce qu’elle voulait, alors Tamra est partie en trombe et a dit à Jenn de « quitter » son petit ami. Elle l’a aussi traitée de « salope ».

Après que Tamra ait quitté le groupe, Emily a demandé à Jenn: « Essayez-vous de dire que Tamra avait le béguin pour Ryan? » Et même si elle ne voulait pas l’admettre, elle a dit: « Il y avait beaucoup de plaisanteries à propos de [how hot Ryan was]. Maintenant [she’s] comme offensé quand [she] a dit la même merde à son sujet ? »

Dans son confessionnal privé, Jenn a en outre expliqué : « Il y avait un barbecue. Tamra et Eddie sont allés chez Ryan. Et Tamra m’a appelé de là et m’a dit : ‘Viens. Je suis à la maison d’un gars de gym chaud. Elle plaisante et dit : « Dois-je monter dans sa chambre et en prendre une pour l’équipe ? C’était marrant. Cela veut-il dire qu’elle n’aime pas Eddie ? Non. Mais maintenant, 2-3 ans plus tard, tu es mal à l’aise [about me dating Ryan]? Cela n’a aucun sens. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n’est pas juste. » Jenn est fondamentalement confuse par le fait que Tamra avait l’habitude de flatter Ryan, connaissant son histoire, et maintenant, tout ce qu’elle peut faire est de dire à quel point il est dégoûtant.

Quoi qu’il en soit, quand Tamra est revenue à la table, elle a dit à Jenn qu’elle était « livide ». Elle s’est excusée de lui avoir jeté la serviette au visage, mais elle était toujours « livide » avec elle. Jenn n’a rien dit, donc on ne sait pas où ils iront d’ici.

