La juge Tamra du RHOC montre une poitrine plus petite alors qu’elle se rend au gymnase pour la première fois après une chirurgie de retrait d’implant mammaire

Tamra Judge, une ancienne femme au foyer du comté d’Orange, a montré sa petite poitrine.

La femme de 53 ans s’est récemment rendue au gymnase pour la première fois depuis son opération de retrait d’implant mammaire.

5 Tamra a montré sa petite poitrine dans un nouveau clip

5 Elle a frappé la salle de gym pour la première fois depuis qu’elle a subi une chirurgie de retrait d’implant mammaire

Tamra pris à elle Histoire Instagram mardi pour partager un clip d’elle-même en train de faire du vélo stationnaire.

Elle portait un haut noir moulant, des leggings assortis et une casquette de baseball grise, tandis que ses cheveux blonds étaient tirés en queue de cheval basse.

Sans arrêter son entraînement, l’alun du RHOC a dit à ses abonnés qu’elle était à son « endroit heureux ».

De plus, le texte à l’écran indique « Commencer le cardio et les jambes aujourd’hui » et « Tu me manques tellement… »

TROIS DÉCENNIES DE CHIRURGIE

En juin, Tamra a révélé son projet de retirer ses implants après un long voyage avec une augmentation mammaire.

Le De vraies femmes au foyer star a subi sa première chirurgie d’explantation il y a neuf ans.

Elle a décidé d’obtenir des implants « très petits » cinq ans plus tard, mais a récemment choisi de les faire retirer une fois de plus en raison de « problèmes auto-immuns ».

Tamra a déclaré qu’elle avait fini « d’être fatiguée et enflammée » et qu’elle avait même eu « de l’urticaire » comme « l’un » des effets secondaires.

Bien qu’elle ait pris la décision de retirer ses implants, elle a dit aux fans sur ses histoires Instagram qu’elle n’aurait pas été pressée de s’en débarrasser s’il n’y avait pas eu de problèmes de santé.

TAMRA VA SOUS LE COUTEAU

En juillet, le Bravo Star documenter la procédure d’une journée alors qu’elle se préparait à l’opération avec une casquette et une blouse d’hôpital.

La native de Californie a été rejointe par son mari Eddie et deux caméras Bravo alors qu’elle passait sous le couteau pour le retrait de l’implant.

« Je l’ai fait. Je ne pourrais pas le faire sans ce type », a-t-elle déclaré aux fans lors de sa convalescence lors du tournage de son mari depuis huit ans.

« Je t’aime tellement chérie. »

Elle a ensuite informé ses fans sur le chemin du retour, déclarant: « Salut les gars, je suis en vie. L’opération s’est très bien déroulée. Ils ont retiré mes implants, la capsule qui l’entoure, et j’ai vraiment hâte de me sentir mieux, de ne pas avoir à faire face avec tous ces problèmes.

« Je prie Dieu qui aide avec tout. »

GARDER LES VENTILATEURS DANS LA BOUCLE

Quelques semaines plus tard, l’ancien du RHOC a pris Instagram à partager une mise à jour après sa chirurgie de retrait d’implant mammaire.

Elle a posé sans maquillage dans un soutien-gorge de sport rose et a enroulé un pantalon de survêtement alors que des bandages pendaient de sa poitrine jusqu’à son ventre.

Tamra a écrit: « Implants et capsules retirés. Je me sens fatigué et un peu douloureux comme prévu. Je suis presque sûr que ne pas m’entraîner sera la partie la plus difficile pour moi.

« Je sais que cela semble fou, mais je me suis réveillé aujourd’hui avec des joues roses, pas de congestion des sinus et des pensées heureuses.

« J’espère que je continuerai à voir des améliorations de santé au fil des semaines. Je viens de rentrer de mon bilan avec @dr_ambe et tout va bien. »

La personnalité de la télévision a poursuivi: « (Avertissement – bien que j’aie une bonne quantité de tissu mammaire, ce que vous voyez est un gonflement, un soutien-gorge rembourré à deux couches et de la gaze ) Je suis ravi de partager mon voyage BII avec vous en septembre… restez à l’écoute pour plus d’informations. »

5 Tamra a documenté le processus de chirurgie sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

5 Elle a parlé franchement du processus de guérison dans une publication Instagram Story Crédit : Instagram