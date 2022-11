La juge stricte Shirley Ballas s’est alignée pour remplacer Len Goodman dans Dancing With The Stars aux États-Unis

La juge STRICTEMENT Come Dancing, Shirley Ballas, est en train de remplacer Len Goodman en tant que juge en chef de Dancing With The Stars aux États-Unis.

Len, 78 ans, qui était juge en chef sur Strictly jusqu’en 2016, a annoncé cette semaine qu’il démissionnait.

Pennsylvanie

Getty

Et des sources ont raconté comment Shirley, 62 ans, est dans le cadre pour le remplacer.

L’un d’eux a déclaré hier soir: «La sortie de Len laisse un grand trou dans le panel, mais l’équipe du spectacle pense que Shirley serait un très bon ajout.

“Son expérience est inégalée et elle n’a pas caché le fait qu’elle aimerait passer plus de temps avec son fils Mark, qui vit aux États-Unis avec sa femme Brittany.

“Elle pourrait tenir à la fois son travail Strictly et un nouveau rôle dans Dancing with the Stars – comme Len l’a fait pendant des années.”

LIRE LA SUITE SHIRLEY BALLAS METTRE AU LIT Shirley Ballas défend les critiques “sévères” de Fleur East après une dispute sur le sexisme FAB-BALLAS ! Shirley Ballas impressionne en robe sur Strictly après avoir “ balayé ” chez Dianne Buswell

Shirley a admis qu’elle s’était « débattue » sur Strictly de cette année après une pêche à la traîne vicieuse, après avoir déclaré : « Cela ne me dérange pas que les gens ne soient pas d’accord avec moi. . . mais quand la pêche à la traîne concerne votre visage, vos cheveux, votre silhouette, vos bras d’aile de bingo, ou vos grandes oreilles ou vos yeux. . . ”

Son porte-parole a déclaré: “Elle aime Strictly et travaille avec la BBC, et n’a pas l’intention de partir.”





Pennsylvanie

Shirley Ballas reste attachée à l’émission de la BBC Strictly Come Dancing[/caption]