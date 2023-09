La juge stricte Motsi Mabuse pourrait être emprisonnée après avoir fait des déclarations explosives sur son ex-mari

La juge de STRICTLY Come Dancing, Motsi Mabuse, a été menacée de prison par son ex-mari si elle ne revient pas sur ses affirmations selon lesquelles il la contrôlait.

La star de la BBC est poursuivie pour 70 000 £ par Timo Kulczak après l’avoir accusé dans son autobiographie de restreindre son accès à l’argent liquide et même de décider de ce qu’elle mangeait.

Caractéristiques du Rex

Getty

Motsi, 42 ans, a maintenant refusé de régler l’affaire, ce qui signifie que l’affaire est portée devant les tribunaux.

Dans une tournure amère, les avocats de Timo ont également demandé à un tribunal d’emprisonner la légende de la danse jusqu’à six mois ou de lui infliger une amende de 250 000 £ si elle réitère les affirmations de son livre.

La mesure a été mise en place dans le cadre d’une clause de « cesser et s’abstenir » dans le bref.

L’avocat de Timo, Samy Hammad, a déclaré : « Mme Mabuse refuse de payer, le tribunal doit donc maintenant trancher.

« Tout ce que nous souhaitons, c’est qu’elle rétracte les contre-vérités publiées à son sujet et qu’elle l’indemnise en conséquence.

« La réputation de mon client a été ternie à plusieurs reprises.

« Vous devez menacer d’une sanction en disant que si vous recommencez, c’est ce que je veux en termes d’argent, ou en termes de peine de prison. »

Motsi allègue dans Finding My Own Rhythm: My Story que pendant leurs 11 ans de mariage, Timo, 45 ans, lui a versé une allocation provenant de son enseignement de la danse et de ses revenus télévisés.

Elle dit également qu’il a refusé de lui demander d’avoir un bébé et qu’il a contrôlé son alimentation – des allégations qu’il réfute.

Selon l’ordonnance, Motsi doit cesser de « laisser entendre que le plaignant a fait souffrir le défendeur pendant leur mariage ».

Il exige également qu’elle déclare « publiquement que les déclarations publiées dans le livre et les articles de presse cités sont fausses ».

La plainte a été déposée auprès du tribunal régional d’Offenburg en Allemagne.

En tant que citoyen allemand, des sources ont déclaré que Motsi ne pouvait pas l’ignorer.

Un délai lui sera imparti pour répondre et un jugement par défaut pourrait être rendu si elle ne le fait pas.

Si une audience a lieu, Motsi, ou son avocat, devra comparaître.

Motsi et Timo – qui se sont rencontrés lors d’un tournoi de danse – se sont mariés en 2003.

Ils ont divorcé en 2014.

Motsi avait quitté son Afrique du Sud natale pour l’Allemagne à l’âge de 18 ans pour être avec lui.

Elle a épousé son nouveau partenaire de danse Evgenij Vozynuk en 2017.

Le couple a une fille et dirige ensemble une école de danse près de Francfort.

Motsi, qui est la sœur du double vainqueur Strictly Oti Mabuse, 33 ans, était concurrente et juge de l’émission allemande Let’s Dance.

Elle a rejoint le jury de Strictly en 2019, en remplacement de la ballerine à la retraite Darcey Bussell, 54 ans.

Ce soir, un porte-parole de Motsi a déclaré qu’il n’y avait « aucune base légale » pour le procès de Timo.

Ils ont ajouté : « Il est faux que notre cliente risque une peine d’emprisonnement en raison du procès civil de son ex-mari, ou qu’une amende, qui ne serait payable que si notre client viole coupablement une ordonnance du tribunal, serait supérieure à un montant symbolique. »

Guy Lévy/BBC/PA Wire