La juge Melissa Leong de MasterChef Australie a mis fin à son mariage avec son mari Joe Jones après seulement trois ans ensemble.

La gourmande n’était sortie avec le barman Joe que pendant trois mois quand ils ont décidé de se marier – et à l’époque elle a dit: « Quand tu sais, tu sais. »

Mais moins de quatre ans après le début de leur relation éclair, Melissa et Joe ont annulé les choses pour de bon.

Partageant la triste nouvelle sur Instagram, Melissa a publié une photo en noir et blanc du couple le jour de leur mariage.

















«Cela nous a apporté un tel bonheur de marcher ensemble, mais le moment est venu pour Joe et moi de nous séparer et de marcher séparément», a-t-elle sous-titré.

«Nous demandons votre gentillesse et votre considération pour notre vie privée, nous ne ferons aucun autre commentaire comme notre vie privée l’a fait, et le resterons toujours exactement.

« Nous vous souhaitons la paix à la fin d'une année aussi difficile pour tous », a-t-elle ajouté.





















La présentatrice australienne de 38 ans a récemment parlé de sa bataille secrète de toute une vie contre une maladie auto-immune appelée pyrrole, qui entraîne une insomnie sévère et empêche le corps d’absorber le zinc et la vitamine B.

«Un jour, je me suis réveillée avec ce que je pensais être un gros rhume, et c’était le début de la fin», a-t-elle déclaré plus tôt cette année.

« Des mois plus tard, avec des milliers de dollars dépensés pour des retraites de bien-être, des coliques, des acupuncteurs, la médecine chinoise, des endocrinologues et des gastro-entérologues, j’ai finalement été diagnostiqué. »

Parallèlement à l’insomnie chronique, le pyrrole entraîne une perte de cheveux et des ongles cassants qui, pour Melissa, «se briseraient simplement en les regardant».